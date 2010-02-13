Забужко нагадує Януковичу, що він - не президент Донбасу

Лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, незважаючи на те, що він прийшов до влади завдяки підтримці російськомовного населення Південного сходу України, необхідно залишити у минулому розподіл країни на «свою» і «чужу», пам`ятаючи про те, що він – Президент всієї країни, а не тільки Донбасу.

Про це у коментарі для «Дзеркала тижня» (№ 5 (785), 13-19 лютого) заявили голова Національної спілки театральних діячів Лесь ТАНЮК і письменниця Оксана ЗАБУЖКО.

«ЯНУКОВИЧ прийшов до влади за підтримки переважно російськомовного населення України. І йому потрібно залишити в минулому умовний поділ України на свою і чужу. Заради державних інтересів. Хоч би що йому радили, він зобов’язаний підтримувати Україну - розумну, мислячу, сучасну. А інакше весь цей «шлях нагору» - безглуздий», - вважає Л.ТАНЮК.

На думку О.Забужко, особливу увагу необхідно звернути на культурну політику, яку адекватно сприймали б не тільки жителі Донбасу, але і решта українців.

«У плані культурного меседжу - для його (ЯНУКОВИЧА) подальшої культурної політики - хотілося б сказати ось що... ЯНУКОВИЧ - не президент Донбасу, Україна - не Донбас. Не тільки Донбас... Тепер це вже не «агітаційний» простір, - наголосила О.ЗАБУЖКО. - При цьому, нагадаю, у нього найнижчий рівень легітимності за всю історію. І кожен його подальший крок розглядатиметься крізь «оптику».

Разом з тим, письменниця упевнена, що передвиборні тези про російську мову як про другу державну так і залишаться деклараціями.