ЦВК нарешті зібрала всі протоколи
14:07, 13 лютого 2010Політика
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І з позначкою "Уточнений"
Центральна виборча комісія прийняла всі 225 протоколів окружних виборчих комісій стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні ЦВК в режимі засідання продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів з позначкою "Уточнений".
За підсумками ранкової частини засідання було прийнято всі протоколі ОВК з позначкою "Уточнений", які мали надійти до Комісії.
Таким чином на опрацюванні в ЦВК знаходяться протоколи про підсумки голосування 225 окружних виборчих комісій.
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