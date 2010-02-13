«За Україну!» не піде в коаліцію з Партією регіонів

Партія «За Україну!»та її представники у Верховній Раді України не будуть входити в коаліцію з Партією регіонів. Таке рішення ухвалила Політична рада партії «За Україну!», що відбулася 13 лютого в Києві.

Зокрема, у рішенні Політичної ради партії говориться, що "неодноразові заяви лідера Партії регіонів Віктора Януковича щодо здачі української газотранспортної системи, продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму, скасування незалежного тестування, заяви щодо статусу російської мови переконують нас в тому, що Віктор Янукович та очолювана ним Партія регіонів не керуються національними інтересами".