У Януковича побачили, що Тимошенко відтягує «закономірний фінал»

У Партії регіонів заявляють, що на сьогодні суди відмовили Блоку Юлії Тимошенко в розгляді всіх 72-х позовів про визнання недійсними результатів президентських виборів.

Об це сказано в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

«Дивлячись, читаючи й слухаючи в засобах масової інформації заяви юристів, яким ТИМОШЕНКО доручила виконання невдячної та й від початку нездійсненної місії із оспорювання результатів другого туру президентських виборів, помічаєш одну характерну особливість – «чомусь» не називаються конкретні виборчі дільниці, по яких штабні фахівці БЮТ нібито добилися бажаного для них судового рішення. Нічого дивовижного в цьому не немає. По одній простій причині – немає й самих перемог. Вони – плід хворобливої уяви наших опонентів, і нічого більше», - стверджують у Партії регіонів.

На думку «регіоналів», «все, що відбувається – результат банального бажання відтягти час, щоб на день, два, три, на тиждень відтягнути закономірний фінал – прощання з владою. А ще – замести сліди своїх непристойних діянь, і, перш за все, – незаконного використання величезних коштів із держбюджету у виборчій кампанії ТИМОШЕНКО».

У Партії регіонів повідомляють, що станом на полудень 13 лютого судами було розглянуто вже 72 позови, 33 з яких стосувалися визнання результатів голосування недійсними.

«Підсумок для наших опонентів (причому, незалежно від регіону, де це відбувалося) сумний: по всіх 72 поданих позовах суди відмовили в їх розгляді», - заявляють «регіонали».