Наша Україна викликає Тимошенко в гості

Депутати "Нашої України" ініціюють зустріч з Юлією Тимошенко 16 лютого.

Про це заявив в ефірі програми "Велика політика" каналу Інтер Павло Жебрівський

"Сьогодні було запропоновано, що нехай пані Тимошенко у вівторок прийде на фракцію НУНС, доповість про період, який вона очолювала коаліцію як міністр: що зроблено, що не зроблено, і що вона думає робити далі - чи переходити в опозицію чи ні. Тому що ми обговорюємо щось віртуальне", - зазначив Жебрівський.

Він також запевнив, що "сьогодні про коаліцію серйозних розмов не було".

"Ми відверто говоримо, що в "Нашій Україні" є проблеми. Для того, щоб ми виходили на зовнішній ринок і говорили про формування коаліції чи її збереження, ми маємо знайти стрижень в собі", - заявив політик.

Українська правда