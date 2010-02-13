У БЮТ переконують, що перерахунок голосів - це унікальний шанс

Перерахунок голосів виборців, які були віддані за кожного кандидата на виборах Президента, доведе легітимність обраного глави держави.

Про це в ефірі Шустер live заявила народний депутат від БЮТ, керівник виборчого штабу кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО «Донбас» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні люди переживають колосальне розчарування у політиках і політиці як такій. Вони не вірять нікому - ні парламенту, ні Кабінету міністрів, ні Президенту», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Україна одержала унікальний шанс довести чесність проведених виборів і довести виборчу кампанію до логічного завершення. Оскільки розрив між кандидатами у президенти достатньо невеликий, ми повинні дати можливість кожній людині переконатися у тому, що її голос був порахований правильно».

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що тільки по Луганській області, де вона очолювала штаб Ю.ТИМОШЕНКО, складено 711 актів, подано 296 скарг до ОВК, 21 скаргу до ЦВК, зареєстровано понад 500 звернень до міліції за різними фактами порушень.

Вона підкреслила, що перерахунок голосів – нормальне явище для демократичної держави. Наприклад, така практика мала місце рік тому в Румунії і в 2000 році на президентських виборах у США.

«Якщо у наших опонентів виникають питання щодо голосування на Західній Україні, а у нас – по Сходу, значить, необхідно цивілізовано, спираючись на норми закону, розібратися в кожному зафіксованому факті порушень. Наше спільне завдання – не лише довести виборчу кампанію до логічного завершення з дотриманням усіх правових норм, але й довести легітимність обрання нового Президента», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.