Тігіпко пропонує провести непопулярні реформи

Політики повинні узяти на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в Україні і, відмовившись від популістських обіцянок, провести непопулярні в населення, але необхідні для добробуту людей у майбутньому реформи.

Про це у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5 (785), 13-19 лютого) заявив екс-кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО.

«Основні реформи потрібно здійснити в економіці. І саме ці реформи зіштовхнуться з серйозним опором із боку як чиновників, так і частини суспільства. Першочерговими кроками має стати дерегуляція економіки, проведення адміністративної реформи, перегляд фіскальної політики та відмова від соціального популізму», - заявив він.

С.ТІГІПКО переконаний, що, перш за все, необхідно скоротити кількість держчиновників, які паразитують на контролі кожного кроку підприємців.

«Скорочення контролерів допоможе й боротьбі з корупцією, але здолати опір давно сформованої системи буде дуже нелегко», - підкреслив він.

На його думку, всілякі податки і збори для підприємців, які існують в Україні, необхідно скоротити більш ніж удвічі – з понад 90 до 40, урізавши при цьому штат податкової адміністрації.

За словами С.ТІГІПКА, серйозного перегляду вимагає і фіскальна політика. Зокрема, він пропонує відмовитися від корумпованого податку на додану вартість і перейти до податку з продажів, що дозволить збільшити надходження до бюджету і стимулюватиме розвиток виробництва.

Крім того, С.ТІГІПКО закликав припинити руйнівну політику соціального популізму.

«У нас величезний дефіцит Пенсійного фонду, компенсувати який - непосильне завдання для слабкого бюджету. Доведеться вдаватися до складних рішень, аж до збільшення пенсійного віку деяким категоріям населення та обмеження максимального розміру пенсій. Розпочати доведеться, мабуть, із пільговиків. Інакше діра в бюджеті зростатиме», - заявив він.

Дотувати з бюджету вартість газу для населення також неприпустимо, вважає С.ТІГІПКО. Необхідно встановити реальну ринкову вартість газу для всіх, перейшовши від тотального дотування до адресної підтримки найбідніших.

«У нас багато років діє парадоксальний механізм, який забезпечує газ і пенсіонеру, і мільйонеру за однаковою дотаційною ціною», - відзначив він.

«Безумовно, це буде складний процес, який потребуватиме великої роз’яснювальної роботи. Такі заходи надзвичайно болючі з погляду людей, але вони необхідні для підвищення їхнього добробуту в майбутньому», - переконаний С.ТІГІПКО.

12 лютого С.ТІГІПКО заявив про готовність стати прем`єр-міністром у випадку, якщо переможець президентських виборів Віктор ЯНУКОВИЧ дасть йому можливість проводити реформи в економіці.