У День закоханих регіонали обговорюватимуть свої першочергові дії

Фракція Партії регіонів 14 лютого проведе засідання, на якому обговорить свої першочергові дії після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України.

Про це в ефірі програми "Шустер Live" вчора ввечері на ТРК «Україна» заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Під час ефіру виникла невелика суперечка між О.ЄФРЕМОВИМ та лідером депутатської групи "За Україну!", що входить до складу фракції НУ-НС, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

В.КИРИЛЕНКО висловив претензії до того, що на даний час від команди переможця виборів не чути, якими будуть першочергові кроки, а йдеться лише про розподіл посад.

Він також звернувся до О.ЄФРЕМОВА з проханням назвати три першочергові укази В.ЯНУКОВИЧА як Президента України.

"Я не знаю. Я не радився з Президентом по цьому питанню", - сказав О.ЄФРЕМОВ і додав, що у неділю відбудуться збори фракції Партії регіонів.

"Це будуть збори фракції, на яких ми будемо обговорювати першочергові дії. Але, повірте, за вашими указами ми працювати точно не будемо", - сказав народний депутат, відповідаючи В.КИРИЛЕНКУ.

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, одним із перших кроків В.ЯНУКОВИЧА буде доручення уряду про виконання закону щодо підвищення соціальних стандартів. "І це буде зроблено", - сказав О.ЄФРЕМОВ.