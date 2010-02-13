Тимошенко: Янукович – не наш Президент

Кандидат в Президенти України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не збиратиме майдани, а відстоюватиме результати виборів виключно у законний спосіб.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у зверненні до українського народу.

"Я не буду збирати майдани і не допущу публічних громадянських протистоянь. Україні як ніколи потрібні стабільність та спокій. І саме тому ми будемо діяти тільки в правовий спосіб і тільки у суді", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр впевнена, що "ЯНУКОВИЧ – не наш Президент". "І як би не розгорталися далі обставини, він ніколи не стане легітимно обраним Президентом України. Я залишаюся оптимістом і хочу вірити в те, що для суддів, які будуть розглядати цю справу, це буде справа честі і справа захисту законів і ваших прав", - додала вона.

"І ще одне, що спонукає мене йти до суду. Навіть ще до оголошення остаточних результатів виборів, ЯНУКОВИЧ зробив низку різких антиукраїнських заяв, які прямо суперечать українським національним інтересам. І це тільки початок», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Кричущим фактом нечесності стало нещодавнє голосування Партії регіонів проти власного законопроекту про підвищення соціальних стандартів, того самого, на чому будувалися усі передвиборчі піар-технології ЯНУКОВИЧА. Саме тому, я готова і здатна боротися», - заявила вона.

«Я хочу сказати вам, що буду робити усе можливе, щоб захистити вас, ваших дітей і нашу рідну державу. І тому я прошу вашого розуміння і підтримки на цьому складному шляху. Я була і залишаюся з вами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.