Звернення Юлії Тимошенко до народу

Доброго вечора, дорогі мої!

Завершився другий тур президентських виборів, і я хочу низько вклонитися всім, хто підтримав мене у цей складний час своєю довірою, любов’ю, своїм голосом, роботою у штабах та на дільницях, своєю боротьбою за достойне життя. Я також низько вклоняюся усім, хто у цей важкий час молився за Україну та за нашу перемогу. І хай у вас не буде жодного сумніву, що ми з вами перемогли!

Але наші опоненти, як і у 2004 році, продемонстрували свою неготовність обиратися за чесними демократичними правилами. Вони чудово усвідомлювали, що не мають шансів завоювати прихильність більшості людей законним шляхом.

Ми не втратили жодної миті. Усі ці дні та ночі, які минули від дня голосування, ми займалися важкою юридичною роботою. Ми збирали дані свідків, опрацьовували документи, працювали з юристами. І сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальсифіковано. І це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів.

Наведу тільки один приклад, і вам все стане зрозуміло. Нам вдалося відкрити за рішенням суду дільниці в Криму для того, щоб перерахувати голоси. Ми були шоковані тим, що на всіх без виключення дільницях юридично встановлено фальсифікації від 3% до 8% на користь Януковича.

В цілому ж по Україні можливі обсяги фальсифікації складають більше одного мільйона голосів за різними технологіями. Цих голосів цілком достатньо для нашої спільної перемоги. Моє переконання в тому, що треба боротися, підтверджують також і останні свідчення окремих спостерігачів від ОБСЄ. Вони висловили бажання виступити в судах на нашому боці з відеоматеріалами, із своїми оцінками, що на виборах в Україні були системні фальсифікації.

Я розумію, що ви стомилися від жорстоких політичних боїв, і я разом з вами також хочу стабільності і спокою у нашій державі. Але якщо сьогодні ми не захистимо демократію, право вашого чесного вибору, завтра ми прокинемося в іншій країні, де правлять диктатура і беззаконня. Заради майбутнього нашої країни я прошу вас мене зрозуміти і підтримати. Це не тільки моя справа, це справа усіх чесних людей – захистити нашу свободу.

Маючи всі докази, я прийняла єдине можливе рішення – оскаржити результати виборів в суді. Я буду на підставі юридичних аргументів захищати нашу державу, ваш вибір.

Я дуже добре знаю, так як і ви, якість роботи наших судів. Але в той же час моя відповідальність перед вами, перед країною зобов’язує мене боротися за відновлення справедливості. Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.

Я не буду збирати майдани і не допущу публічних громадянських протистоянь. Україні як ніколи потрібні стабільність та спокій.

І саме тому ми будемо діяти тільки в правовий спосіб і тільки у суді.

Але я хочу чітко заявити: Янукович – не наш Президент. І як би не розгорталися далі обставини, він ніколи не стане легітимно обраним Президентом України.

Я залишаюся оптимістом і хочу вірити в те, що для суддів, які будуть розглядати цю справу, це буде справа честі і справа захисту законів і ваших прав.

І ще одне, що спонукає мене йти до суду. Навіть ще до оголошення остаточних результатів виборів Янукович зробив низку різких антиукраїнських заяв, які прямо суперечать українським національним інтересам. І це тільки початок.

Кричущим фактом нечесності стало нещодавнє голосування Партії регіонів проти власного законопроекту про підвищення соціальних стандартів, того самого, на чому будувалися усі передвиборчі піар-технології Януковича.

Саме тому я готова і здатна боротися. Я хочу сказати вам, що буду робити усе можливе, щоб захистити вас, ваших дітей і нашу рідну державу. І тому я прошу вашого розуміння і підтримки на цьому складному шляху. Я була і залишаюся з вами.