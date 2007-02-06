БЮТ і Наша Україна домовилися усунути кримінально-олігархічну владу

Спільна опозиційна діяльність БЮТ і “Нашої України” дозволить якнайскоріше усунути кримінально-олігархічну владу і, шляхом розпуску парламенту та дострокових виборів, відродити демократичний європейський розвиток України. Про цей йдеться у заяві про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді п`ятого скликання, яку підписали вчора ввечері голова фракції "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО .

Як зазначається у документі, ці політичні сили мають намір спільно відстоювати ідеали та цінності, виборені українським народом у 2004 році - свободу, демократію, національну єдність, подолання корупції, справедливу соціальну політику.

БЮТ і "Наша Україна" висловлюють готовність: спільно працювати над новою редакцією Конституції України та ініціювати скасування незбалансованих конституційних змін;

запровадити імперативний мандат для депутатів усіх рівнів на період формування демократичної політичної системи, становлення цивілізованих політичних традицій та припинення корупційного розкладання місцевої та центральної влади;

домагатися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад;

спільно опрацювати та конституційно закріпити статус місцевого самоврядування, відповідно до європейських традицій, посиливши повноваження місцевого самоврядування та передбачивши це в новій редакції Конституції. В зв`язку з цим ми домовляємося не підтримувати законопроект № 3207-1 в даній редакції;

підтримати прийняття узгодженого законопроекту «Про парламентську опозицію».

спільно розробити пакет законопроектів щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати, покращення послуг охорони здоров`я та інших соціальних гарантій;

забезпечити співпрацю фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» в місцевих радах;

представляти консолідовану позицію перед міжнародною спільнотою;

спільно погоджувати та підтримувати кадрові пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради

БЮТ і "Наша Україна" заявляють також, що ніколи не підтримають ухвалення змін до Конституції, які руйнують систему державного управління, ставлять під загрозу територіальну цілісність країни, деформують систему виконавчої влади або обмежують Конституційні повноваження Президента України.

Крім того, ці політичні сили не мають наміру підтримувати прийняття та подолання вето Президента України на запропоновані «антикризовою» коаліцією законопроекти про основи зовнішньої та внутрішньої політики, про Президента, Раду національної безпеки й оборони, про Конституційний Суд, про нормативно-правові акти, про місцеві державні адміністрації.

Також БЮТ і "Наша Україна" обіцяють не підтримувати будь-які інші законодавчі акти, якими будуть звужені права І свободи громадян, суверенітет українського народу, повноваження Конституційного Суду, органів місцевого самоврядування; будь-які зміни до державного бюджету, що скорочують фінансування соціальної та гуманітарної сфери, національної безпеки та системи місцевого самоврядування.

У заяві БЮТ і "Наша Україна" висловлюють переконання, що “започаткована нами співпраця відродить єдність демократичних сил не лише в парламенті, а й у суспільстві”.