Віктор Небоженко: Цілком імовірно, що суд таки вирішить перерахувати голоси

Хто швидше – Кремль чи Захід – розпочне використовувати Януковича у своїх цілях?.. Ближче до травня ми побачимо чисто донецький гумор щодо України...

На запитання УНІАН відповів політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

ЕНТУЗІАЗМ У ВОРОЖІЙ СТОЛИЦІ ДОРОГО КОШТУЄ

Пане Володимире, наскільки, на вашу думку, виправданим було недільне оголошення ЦВК Віктора Януковича Президентом, у той час як команда Тимошенко заявляє про масові фальсифікації?

Тут є політичні та економічні причини. Щодо економічного складника, то ми маємо справу з донецькими політиками-бізнесменами, які освоюють політичний проект під назвою «Президент Янукович», і вони рахують гроші. Кожний день перебування прихильників Януковича біля центральних урядових приміщень коштує чималих грошей, тим паче що на відміну від Майдану-2004, кияни їм не принесли жодної склянки чаю. Коли ви перебуваєте у ворожій столиці, важко вдавати ентузіазм – у такому разі він, як правило, дорого коштує. Плюс дуже дорого їм коштує «нейтралітет» силових структур, суддів, які вдають, що очікують результатів виборів. Усе це виливається в серйозну копійку, тому вони й поспішають, щоб закрити це фінансування.

По-друге, «регіонали» поспішають з тієї причини, що Вищий адміністративний суд розпочне розгляд справи про фальсифікації і може винести рішення раніше, ніж Янукович буде «коронований» на Президента України. І для того, щоб процес інавгурації пройшов якомога скоріше, ЦВК робить таке поспішне рішення про визнання Януковича Президентом України.

Ніхто з політологів не сперечається, що після того, як Ющенко ще після першого туру практично передав владу Януковичу, можна організувати третій тур. Коли олігархи, уся президентська машина та суди перебувають у Януковича, то звичайно, що Юлії Тимошенко важко перемогти.

Тобто в те, що Тимошенко вдасться виграти суди щодо оскарження результатів виборів ви не вірите?

Третій тур неможливий, оскільки всі суди фактично перейшли на бік Януковича під його тиском, а також під тиском олігархів та Ющенка. Але, можливо, суди залишать лазівку, щоб не виглядати надто заполітизованими. Цілком імовірно, що вони порушать питання про перерахунок голосів. А після перерахунку голосів можливі якісь інші кроки.

ЗАХІД ПОЧИНАЄ БОРОТЬБУ ЗА ЯНУКОВИЧА Про що, на вашу думку, свідчить визнання більшістю міжнародних спостерігачів президентських виборів демократичними? Вибори справді були такими якісними?

Усе дуже просто – Захід починає боротьбу за Януковича. Завдання в тому, хто швидше – Кремль чи Захід – розпочне використовувати Януковича у своїх цілях. Захід у дечому уже виграє тим, що визнав Януковича й запросив його в Брюссель. Зверніть увагу, кандидат у президенти від російськомовного населення, який начебто любить Росію, спочатку поїде в Брюссель, можливо, у Вашингтон, і тільки після цього, коли в нього буде час, то загляне у Москву.

Захід тонко конкурує за Януковича. Це дуже зручно. Коли б перемогла Тимошенко, то Росія мала б можливість втрутитися й говорити про те, що Захід знову перешкодив волевиявленню народу. А тепер начебто переміг Янукович, а Захід разом з тим приймає його і запрошує до співпраці. Хоча Януковича не звинуватиш у відданості західним ідеалам.

Які ваші особисті враження від виборів-2010?

Якби Президент Ющенко безпосередньо не грав на стороні Януковича, то Тимошенко виграла б ці вибори. Чого тільки вартує зняття в останній момент губернаторів Дніпропетровської та Харківської областей, які підтримали Тимошенко, голосування фракції Ющенко за відставку міністра внутрішніх справ Луценка (міліція була деморалізована й змушена лишень спостерігати за тим, що відбувалося). Тимошенко зробила все, що могла, але коли проти неї державна машина, то що ж тут поробиш?

ЮЩЕНКО – ПРЕКРАСНИЙ МІНІСТР КУЛЬТУРИ

Яке, на вашу думку, політичне майбутнє чинного Президента?

Він тепер конкуруватиме з Яценюком і Тимошенко за національно-демократичний спектр України в цілому, не тільки західної частини. Але тут важко однозначно щось передбачити. Якщо він і далі співпрацюватиме з Януковичем, то йому буде важко довести, що він репрезентує західні цінності.

Тим більше, коли він прийме запрошення Януковича й піде до нього в уряд, скажімо, на посаду міністра культури... Більше не уявляю куди він ще може піти...

Ну, це не більше ніж злий сарказм...

Чому? Ющенко – прекрасний міністр культури. У Януковича завжди буде право казати, що я врахував інтереси західноукраїнського виборця.

Знущання над Ющенком розпочнеться пізніше, коли Янукович запропонує йому звання Героя України за внесок у перемогу нового Президента, а водночас скасує звання Героя України Степанові Бандері. Десь ближче до травня ми побачимо чисто донецький гумор щодо України...

А як ви оцінюєте коаліційні розклади в парламенті? Чи зможе Янукович оперативно сформувати нову коаліцію? Якщо так, то з ким?

Реально для ПР створити нову коаліцію з НУ–НС, комуністами і Блоком Литвина. Зараз комуністи та нунсівці деморалізовані.

На наступних виборах донецькі можуть не пустити КПУ в парламент, щоб показати свою прозахідність, сказавши: подивіться ми не пустили комуністів.

Депутати ж від НУ–НС стоять перед спокусами. Їх просто купують, але проблема в тому, що вони тісно зав’язані на колишніх виборцях, своєму середовищі, родичах і знайомих. Уявіть собі – голосувати разом з Януковичем та комуністами, а потім приїхати на весілля чи похорон у рідне село... Не кожному депутатові такий цинізм під силу. Для них головна проблема – як узяти гроші й увійти в коаліцію і водночас не розгубити своє оточення, які дуже швидко зрозуміє, у чому справа, – що це зрада...

Розмовляв Віталій Чорнобай