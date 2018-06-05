Тимошенко вимагає призначити третій тур

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подала позов до Вищого адміністративного суду України з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, матеріали позову налічують 9 томів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона надала суду відео- та фотоматеріали, які свідчать про фальсифікації під час голосування у другому турі президентських виборів.

Вона також повідомила, що свідком під час розгляду позову буде один із міжнародних спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Прем’єр сподівається на чесний розгляд Вищим адміністративним судом її позову щодо скасування протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

«Ми сподіваємось, що процес буде чесним, що наш український суд також не зацікавлений у тому, щоб продовжити свою не дуже гарну репутацію в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що чесний судовий процес у ВАСУ потрібен не тільки 11,5 мільйонам виборців, «які голосували за демократію».

«Я впевнена, що чесний процес потрібен, в першу чергу, і В.ЯНУКОВИЧУ, і тим людям, які за нього голосували», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре заявила, що результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого були сфальсифіковано. «Ми впевнені в тому, що була системна фундаментальна всебічна фальсифікація виборів у другому турі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для цього були використані п’ять «системних видів фальсифікації, причому системного характеру, які були добре організовані та добре прораховані й фінансово забезпечені». Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що всі факти фальсифікацій викладені в її судовому позові.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що її представники будуть добиватися, щоб на судові засідання з розгляду цього позову були допущені журналісти, а також вони висвітлювались у прямому ефірі на телебаченні.

«Якщо ВАСУ не дасть можливості перерахувати голоси на тих дільницях, по яким є сумніви, і показати країні, яка там була реальна ситуація, то тоді говорити про правосуддя у нашій країні буде зайвим», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура чинить тиск на суди.

«Зараз ми відчуваємо дуже серйозний тиск з боку Генеральної прокуратури України, яка знаходиться у повному підпорядкуванні Партії регіонів вже не один рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що ГПУ сьогодні порушила карні справи проти п’яти суддів Київського апеляційного адміністративного суду, вимагаючи від них неправосудних рішень. Крім того, порушена справа проти голови Київського адміністративного апеляційного суду за те, що «він приймав чесні правосудні рішення». Також вона зазначила, що подібна ситуація склалася щодо суддів Голосіївського суду, проти яких Генпрокуратура почала репресії. «Починається погана історія, яку ми мали до 2004 року, коли Генеральна прокуратура проти всіх суддів, які набиралися мужності приймати правосудні рішення, порушували кримінальні справи і позбавляли їх посад… Я хочу захистити цих суддів і сказати, що наша політична команда, буде захищати суди від Генеральної прокуратури, яка сьогодні працює на замовлення Партії регіонів. Я буду робити все, навіть неможливе, щоб суд працював чесно і захистив право людей в державі мати чесні вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр заявляє, що оскаржує результати президентських виборів з метою захисту держави від антиукраїнських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після подання відповідного позову до Вищого адміністративного суду України.

«Для мене це не просто боротьба в судах за вибори. Для мене це не просто боротьба за те, що у другому турі були чи не були фальсифікації. Для мене це захист нашої держави від антиукраїнських сил, від тих сил, які остаточно зруйнують всі паростки демократії в Україні. Від тих політичних сил, які політику бачать як великий бізнес», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що її мета - захистити незалежність України і чесний вибір людей.

«Хочу захистити впевнений шлях України в майбутнє – чесний демократичний шлях. Україна буде вільною, я в цьому переконана. І буду боротися за це всіма можливими силами, які в мене є», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У підсумку Ю.ТИМОШЕНКО у своїй позовній заяві щодо оскарження результатів другого туру виборів Президента просить Вищий адміністративний суд України призначити повторне голосування з виборів глави держави.

Про це йдеться у позовній заяві Ю.ТИМОШЕНКО до ВАСУ “Про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії, про зобов’язання вчинити дії та прийняти рішення”, повний тест якої розміщено на сайті Блоку Юлії Тимошенко.

Разом із заявою обсягом понад 40 аркушів до ВАСУ подано 9 томів додатків з доказовою базою - документами та відеоматеріалами.

У своїх позовних вимогах Ю.ТИМОШЕНКО просить суд визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення та оголошення результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року; визнати незаконною бездіяльність ЦВК щодо невжиття всіх передбачених чинним законодавством України заходів із встановлення дійсного волевиявлення виборців під час повторного голосування з президентських виборів; визнати недійсним та таким, що виключає можливість достовірно встановити результати волевиявлення виборців протокол ЦВК від 14 лютого 2010 року про результати повторного голосування з виборів Президента України; зобов’язати ЦВК призначити повторне голосування з виборів глави держави на третю неділю після дня набрання рішенням суду законної сили; зобов’язати ЦВК забезпечити проведення повторного голосування на підставах та в порядку, визначених Законом України «Про вибори Президента України».