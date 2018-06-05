Коли Януковича коронуватимуть, Ющенко буде у відключці

У Віктора Андрійовича щире бажання, аби Янукович не був президентом лише Донбасу... Щодо своїх помилок на посаді Президента він назвав лише одну – Юлія Тимошенко...

Віктор Андрійович ще від літа дає прощальні прес-конференції. Ну просто – як Алла Борисівна. Але сьогодні, здається, було все-таки останнє велике спілкування з пресою.

На початку зустрічі речниця Президента попередила, що часу для спілкування достатньо – близько двох годин. Тому всі присутні, знаючи любов Віктора Ющенка поговорити, пофілософствувати, важко зітхнули. Погодьтеся, дві години – це все-таки довго. Та, зважаючи на те, що найближчі п’ять років навіть при великому бажанні журналістів такого не буде, то можна й потерпіти. Бо навряд чи Янукович буде сидіти перед невідфільтрованою пресою і відповідати на непогоджені запитання, а тим більше – розповідати про якісь духовні речі.

Віктор Андрійович дратувався, коли йому задавали фактично одне й те саме запитання, мовляв, чи усвідомлюєте ви, що привели Віктора Януковича до влади? Хоча чітко на нього й не відповів.

Коли його запитали про останні, м’яко кажучи, непроукраїнські заяви Януковича щодо Чорноморського флоту РФ, створення газового консорціуму, то Віктор Андрійович сказав:

– Я не знаю, чого вас ці речі дивують?! Це що для вас новина? Мені як Президенту чути ці речі сумно, у значній мірі принизливо. Ця людина вже неодноразово про це заявляла. Очевидно, це зміна курсу. Цей курс добавляє українського інтересу? Ні. Я не хочу в президентському клубі повчати іншого Президента. Це вже його відповідальність, відповідальність тих людей, які підняли руку й проголосували за цього Президента. Я у своїй політиці все робив для того, щоб 28 травня 2017 року був останнім днем дислокації російського Чорноморського флоту в Україні.

Ющенко ще раз нагадав, що Юлія Тимошенко ніяка не проєвропейська прем’єрка, бо людина, яка укладає «такі газові угоди», не може сповідувати європейські цінності. І вона, за словами глави держави, є більш залежною від влади, ніж Янукович.

Віктор Андрійович спробував наче пояснити зовнішню політику свого наступника:

– У Януковича діалог із Заходом буде складнішим. Обставини його штовхатимуть у одну площину. Я б не сказав, що це є предмет залежності, це є предмет обставин. Але підкреслюю, що ця різниця між ними не така суттєва. Тимошенко чи Янукович – це поразка європейського курсу України.

– Якби не було Бандери, не було б Януковича, принаймні Янукович би не став Президентом незалежної України, – каже Віктор Ющенко. – У кращому випадку перспективи Віктора Федоровича могли бути в ранзі намісника імперії Малоросії, якби не було патріотів, які за ціль свого життя ставили здобуття незалежності України.

Віктор Ющенко може красиво годинами говорити, яким патріотом був Бандера, Шухевич чи Мазепа і навіть він сам, але що він зробив для того, щоб, наприклад, на тому ж Донбасі, де, як відомо, люди книжки читають значно менше, хоч щось дізналися про ці постаті. Хоч б те, що Бандера і Шухевич – ніякі не “фашистські посіпаки”, а Мазепа – зовсім не зрадник України.

Часом здається, що наш Президент ніби й не в Україні живе. Соціологія більш як рік свідчила, що рейтинг його становить близько п’яти відсотків, проте Ющенко в першому турі щиро боровся за місце в другому. І з таким рейтингом він, за його словами, хотів у першому турі дати нації шанс справжньому демократичному кандидатові, тобто собі, пройти в другий тур.

– Але ми стали свідками другого туру, і я сказав: «Знаєте, другий тур немає сенсу за великим рахунком». Переконаний, вихід у другий Януковича і Тимошенко – це найкращий російський проект з 1991 року. Якщо завтра Янукович запропонує Тимошенко посаду прем’єр-міністра, то завтра до вечора будуть визнані результати виборів, відкликані всі суди. І вєчная любов.

Президент дозволяв собі жарти й іронію щодо Тимошенко і Януковича – каже, у його статусі «це вже дозволено». Він розказав анекдот:

– Красива молода жінка спить і їй сниться сон, що вона начебто іде з роботи, а за нею прив’язався красивий чоловік і начебто переслідує її... Вона починає бігти – він за нею, вона заходить у під’їзд – він за нею. Вони піднімаються на третій поверх, вона дістає ключ, тільки хотіла відкрити, він бере її ззаду за плечі повертає до себе, а вона його запитує: “Молодий чоловіче, що ви зі мною будете робити. А він каже – не знаю, це ж ваш сон...

Щодо “красивого чоловіка” – Януковича – у Віктора Андрійовича щире бажання, аби той не був президентом лише Донбасу.

– Не хочу, щоб Віктор Федорович був Президентом семи областей. Хочу, аби Віктор Федорович з нового статусу відчув ту відповідальність, що через його місію можна зробити дорогу консолідації цієї нації, яка за п’ять років змінилася, яка стала толерантнішою. Не загравати з речами, які порочать будь-яку націю: два язики – одна страна, чотири конфесії – одна страна, шість історій – одна страна. Це байки. Це проект, як утратити державу, загубити національні цінності.

Хоча Віктор Ющенко пробув Президентом п’ять років, він каже, що «ненавидить політику», бо це такий «внутрішній біль». Проте він все одно вестиме свою політичну силу на місцеві вибори, бо тільки через політику можна зробити послугу нації. Також планує й надалі нести суспільству ті цінності, які сповідував досі.

– У цьому я бачу свою місію, незалежно від того, на якій посаді я буду. У мене є гарний диплом, хороший професійний лист. У мене є професії, у яких я можу себе шукати. Бачу себе в реалізації низки національних проектів, які для мене як для українця, Президента, є принциповими. Почну з Мистецького арсеналу. Не хочу, щоб загинув Музей музеїв. Відкрию таємницю… Можливо, сьогодні підпишу указ про створення наглядової ради Мистецького арсеналу, очолити яку я маю намір.

Ось так, можливо, хоч тепер Віктор Ющенко займатиметься тим, чим може і тим, що любить.

Якщо говорити про найближчі плани, то з 25 лютого Віктор Андрійович хоче «подарувати собі відключку на десять днів», а на інавгурацію свого наступника навіть не думає являтися.

– Я така людина, що хочу займатися всім і одразу, – каже про себе Віктор Ющенко. – Кінець-кінцем я в такому віці, коли можу розпоряджатися своїм часом так, як захочу.

Щодо своїх помилок на посаді Президента Віктор Ющенко назвав лише одну – Юлія Тимошенко.

Ксеня Лесів