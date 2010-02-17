FT: Росії варто остерігатися "неприємного присмаку після українських виборів"

Впливова лондонська «Файненшел Таймз» вважає, що російським лідерам варто остерігатися «неприємного присмаку після українських виборів». Бо, на думку автора статті в цій газеті Стефана Ваґстила, «симпатії Януковича до Росії переважає його залежність від справжніх господарів – українських олігархів». Окрім того, як стверджується у статті, «перемога Януковича, вірогідно, не ознаменує собою якогось драматичного розвороту в зовнішній політиці України у бік Росії». І хоча сьогодні, як вважає Ваґстил, Росії нема чого боятися якихось самостійних успіхів України, все ж не знати яким буде майбутнє, коли, наприклад, «Януковичу вдасться стабілізувати ситуацію (у чому є великі сумніви) і забезпечити економічне піднесення (а в цьому сумніви ще більші), то Путіну буде важче доводити, що Росії нема чому вчитися в України», – зауважує автор статті.

Радіо Свобода