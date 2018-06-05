Чи вдасться Тимошенко скасувати рішення ЦВК?

Учора прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко подала позов до Вищого адміністративного суду України з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів. Матеріали позову налічують аж дев’ять томів. За словами прем’єрки, вона надала суду відео- та фотоматеріали, які свідчать про фальсифікації під час голосування в другому турі президентських виборів. “Ми впевнені в тому, що була системна фундаментальна всебічна фальсифікація виборів у другому турі”, – вкотре заявила Тимошенко. Ми поцікавилися в експертів, які перспективи позовної заяви Юлії Володимирівни до ВАСУ?

Юрій Ключковський, народний депутат (НУ–НС):

Я ПЕСИМІСТ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СУДОВОЇ СПРАВИ

Якщо буде доведено, що ЦВК не дотрималася закону, то протокол рішення ЦВК може бути скасований і суд може зобов’язати ЦВК виконати певні дії. Але цього може бути недостатньо для досягнення мети, яку поставив перед собою БЮТ. Тобто якщо мова йде про те, аби визнати взагалі неможливим установлення результатів (а цього начебто хочеться БЮТ) або, скажімо, призначити перерахунок голосів на кількох сотнях дільниць, – то для цього потрібні дуже серйозні докази фальсифікацій на цих дільницях. Та, на жаль, сьогодні немає беззаперечних аргументів, як у 2004 році, щодо загальновідомих масових і системних порушень. Тоді Верховний Суд визнав, що порушення були масовими, про них говорили всі. Зараз такого немає. Я не сумніваюся, що порушення були. Але відвертих доказів немає.

Я взагалі песиміст щодо перспектив судової справи, особливо якщо врахувати суто політичний аспект – стосунки БЮТ із керівництвом ВАСУ.

ЦВК виявила поспішність, не дочекавшись завершення розгляду всіх позовів щодо фальсифікацій. М’яко кажучи, це можна назвати порушенням. Це класична поспішність. Вона була й у 2004 році. Але навіть якщо ВАСУ й зобов’яже ЦВК розглянути скарги, відкласти результат на тиждень-два, то він від цього не зазнає змін. Для того, щоб змінити результат, треба доводити щось інше, аніж просто неправильні дії ЦВК.

Олександр Барабаш, експерт з виборчого права:

ПОТЯГ ПОВТОРНИХ ПІДРАХУНКІВ ПІШОВ ЩЕ ТИЖДЕНЬ ТОМУ

Теоретично рішення ЦВК, безумовно, може бути скасоване. Але повторення 2004 року не може бути за жодних умов. За законом і за кодексом про адміністративне судочинство, Вищий адміністративний суд може скасувати рішення ЦВК й визнати незаконними його дії зі встановлення результату виборів і зобов’язати ЦВК встановити результати по-новому, з урахуванням тих обставин, які, наприклад, вона не врахувала. Предметом розгляду в суді може бути рішення тільки ЦВК та її дії щодо встановлення результатів виборів, а не результати виборів як такі.

З формальної точки зору, в законі не обумовлено що ЦВК має дочекатися всіх рішень судів щодо виборчого процесу. Але з точки зору політичної тактики, це може використовуватися як зачіпка. До речі, у 2004 році це було, по суті, єдиною формальною причиною, що дала змогу скасувати рішення ЦВК, бо тоді вона дуже поспішала й уже на третій день від дня виборів оголосила результати. Сьогодні їх оголосили не на 10-й (як дозволяє закон), а на 7-й день. Зараз ЦВК надала певну можливість знову висувати до неї певні. Хоча політична ситуація цього року абсолютно відрізняється від ситуації 2004 року: суспільними очікуваннями, позицією міжнародної громадськості. Немає тиску, у тому числі й на суд.

Я не знаю характеру скарг, які подавали представники Юлії Тимошенко і які відхилила ЦВК. Єдина можливість правового вирішення питання щодо скасування рішення ЦВК – якщо справді такі скарги були й ЦВК перед установленням результату їх не розглянула або розглянула незаконно. Це могло б стати підставою для скасування рішення. Якщо ж таких скарг немає (а в мене є підозра, що їх таки не було), тоді формальних підстав для скасування рішення ЦВК немає.

У ВАСУ дуже вузька компетенція: перевірити, чи правильно ЦВК діяла при встановлені результатів виборів. Якщо вона діяла правильно, тоді немає претензій і не може бути жодних причин для скасування результатів виборів. Результати виборів і все, що робилося на виборчих дільницях, до предмету розгляду ВАСУ не має жодного стосунку. Це все мало розглядатися дільничними виборчими комісіями, окружними виборчими комісіями, місцевими судами. ВАСУ розглядає лише дії ЦВК.

Усі строки, надані для оскарження результатів виборів, давно минули, і важко уявити собі, яка могла бути скарга, щоб розгляд її 14 лютого був правомірний. У мене є підозра, що знайти реальні правові підстави, аби оскаржити рішення ЦВК, буде дуже-дуже важко. Судові перспективи, м’яко кажучи, примарні.

Якщо уявити гіпотетичну ситуацію, що рішення ЦВК буде скасовано (хоча шанси близькі до нуля), то правовий вихід може бути тільки один. Сьогодні теоретичний максимум, який може прийняти ВАСУ, – зобов’язати ЦВК прийняти нове рішення, з урахуванням виявлених порушень виборчого законодавства. Для призначення повторного підрахунку голосів навіть на одній виборчій дільниці повноважень у ВАСУ немає. Повторний підрахунок може призначати тільки окружна виборча комісія на конкретній виборчій дільниці, коли приймає в неї документи. Тобто потяг повторних підрахунків пішов ще тиждень тому. Усі чомусь надіються, що ВАСУ призначить повторний підрахунок. Якщо це питання не було вчасно порушено на відповідних виборчих дільницях під час прийняття документів і в окружних виборчих комісіях у ніч з 7-го на 8-е і вдень 8 лютого, то зараз нема правового механізму призначити повторний підрахунок.

Вадим Колесніченко, народний депутат (ПР):

ЗАВЖДИ ОРГАНІЗАТОРОМ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ Є ВЛАДА

Я не можу сказати, яким буде рішення ВАСУ. Воно може бути таким самим неочікуваним, як рішення суду у 2004 році. З рішенням суду 2004 року ми були на згодні, але ми його прийняли й відступилися. Проте ми розраховуємо, що суд не вийде за межі своїх повноважень і ухвалить єдине правильне й законне рішення. Ми вважаємо, що ЦВК в повному обсязі виконала вимоги чинного закону, системних або окремих порушень у її роботі не було. Рішення ЦВК зроблено на основі наявних даних у відповідності до законодавства.

Жодне рішення суду на користь Тимошенко на сьогодні не було ухвалено. Фальсифікації, які приписуються нібито Партії регіонів, безглузді за визначенням. Завжди організатором фальсифікацій є влада. Опозиція не може цього зробити, оскільки вона не має важелів влади.

Дасть Бог, 25 лютого відбудеться інавгурація, і Віктор Янукович стане новим Президентом України.

...У Західній Україні була дивно висока явка – ураховуючи те, що, за оцінкою прикордонної служби, 40 відсотків мешканців західних областей перебували за кордоном. Ми навіть це не оскаржуємо. Ми знаємо, що вибори відбулися. І хто якою кількістю паспортів голосував – це питання теж залишиться риторичним, і воно нас, по суті, не цікавить.

Сергій Власенко, народний депутат (БЮТ):

РІШЕННЯ ЦВК НЕ ТІЛЬКИ МОЖЕ, ВОНО МАЄ БУТИ СКАСОВАНЕ

Ми вважаємо, що Президента за результатами виборів оголошено некоректно, у кінцевому протоколі ЦВК не відображені реальні дані волевиявлення народу, тому БЮТ звертається зі скаргою до ВАСУ й вимагає чесного, відвертого й прозорого правосуддя. Одним з перших клопотань, яке буде заявлене під час розгляду цієї справи, – про допуск преси й забезпечення можливості прямої трансляції судового засідання. Мене непокоїть, що ВАСУ не задовольнить цього клопотання. Це буде перший сигнал того, що суд не хоче справедливого та об’єктивного розгляду справи.

Рішення ЦВК не тільки може, воно має бути скасоване. ЦВК – це не якийсь калькулятор, який просто сплюсовує всі дані, що надходять від виборчих округів. ЦВК – спеціальний державний орган, який забезпечує законність під час проведення виборів. Особисто кожен член ЦВК був зобов’язаний ознайомитися з усіма протоколами окружних виборчих комісій, їхній обов’язок розглянути всі ті численні окремі думки в протоколах окружних виборчих комісій. Наприклад, виборча документація приїхала у виборчу комісію в пошкоджених мішках. Це означає, що хтось утручався в процес підрахунку. І це залізобетонна підстава для перерахунку голосів на цій дільниці, а то й на округу в цілому. Це жодним чином не розглядалося ні окружною комісією, ні центральною виборчою комісією. Ці порушення носять системний характер. І саме тому це рішення треба скасовувати в будь-якому разі.

Незважаючи на шалений тиск з боку Партії регіонів (представники ПР чергують під судом, зустрічаються з суддями, тиснуть на них у всякий можливий спосіб лише задля того, аби суд, заплющив очі, пірнув у цю темну воду й підтвердив законність виборів), рішення ЦВК від 14 лютого має бути скасоване, бо воно проведене з такими самими порушеннями, як у 2004 році.

Я щиро переконаний, що вибори Президента у 2010 році відбулися з масовими фальсифікаціями й порушеннями. Ці вибори справді відрізняються від виборів-2004 в кращий бік. Механізми фальсифікацій, які застосовувалися на цих виборах, носили більш технологічний характер. Якщо у 2004 році йшлося про пряме фізичне протистояння, то сьогодні такого нема. Механізми застосовувалися переважно на Сході України й у Криму. У юридичного блоку штабу Тимошенко достатньо доказів того, що фальсифікації мали місця.

У 2004 році не суд визначав результати виборів. Суд лише встановив факт масових фальсифікацій під час другого туру. Тоді теж ЦВК визнала Президентом Януковича. Так само член ЦВК пан Охендовський з усіх ЗМІ розповідав, що не було фальсифікацій, що все було чесно й прозоро.

Напевно, хтось так покохав посаду Президента, що в день закоханих хотів отримати рішення ЦВК. Думаю, це кохання взаємне.

Я б вимагав у такій ситуації перерахунку голосів. Хочете дзеркально – давайте дзеркально. Хочете перерахувати в Західній Україні – давайте, ми готові. Хочете на спеціальних дільницях – ми готові. Але відкрийте Донецьку й Луганську області. Чому переможець виборів, який переміг з відривом у три відсотки, ліг тушкою на ці мішки з виборчими бюлетенями, не даючи можливість нікому навіть носа туди запхати? Якщо відбудеться чесний, коректний перерахунок, БЮТ готов визнати Президента, хто б ним не був.

Партія регіонів до початку другого туру виборів почала системний тиск на суди. Згадайте, як депутати від ПР Тедеєв і Мірошниченко вривалися в кабінет голови Київського апеляційного адміністративного суду, вихоплювали комп’ютер, не давали можливості працювати. Уже декілька днів Партія регіонів як встановила депутатське чергування (незрозуміло на якій підставі й для чого?) біля будівлі ВАСУ, виставивши там намети й зібравши людей. Це спосіб тиску на ВАСУ під час розгляду скарги кандидата в президенти Тимошенко. Отже, останні події свідчать про те, що Партія регіонів обрала силовий спосіб тиску на суди, на ЦВК. У мене виникає велике занепокоєння, щоб це не було поверненням до 2004 року.

БЮТ подані вчасно всі скарги. Відповідно до чинного закону про вибори Президента спочатку необхідно оскаржити дії ДВК та ОВК, після цього дії ОВК можна оскаржити або в суді або в ЦВК. У подальшому дії ЦВК можна оскаржувати в суді. Порушення, яке відбулося в день голосування, можна оскаржувати й досі.

Якщо ВАСУ не скасує рішення ЦВК, і залишаться в силі ті результати, які були оголошені в неділю, ми переходимо в опозицію. Ми не визнаємо політично цю людину (Віктора Януковича. – Авт.), обраною Президентом України, оскільки таке обрання відбулося внаслідок численних фальсифікацій. Якби було проведено коректний, законний перерахунок голосів, незважаючи на його результати, БЮТ був би готовий визнати за результатом такого перерахунку будь-яку особу Президентом, навіть якби це був Віктор Янукович.

Записувала Анна Ященко