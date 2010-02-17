Оніщук вважає, що коаліція не повинна доводити свою життєздатність

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що чинна коаліція демократичних сил у Верховній Раді не повинна підтверджувати свою реєстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ОНІЩУК висловив сьогодні журналістам, коментуючи заяву голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про необхідність впродовж десяти днів підтвердити наявність коаліції підписами 226-ти депутатів.

«Закон не передбачає вимоги щодо перереєстрації коаліції, надання підписів тощо», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр підкреслив, що закон про Регламент Верховної Ради не містить прикінцевих перехідних положень, які б встановлювали обов’язок коаліції, яку було створено відповідно до вимог процедур, передбачених законодавством, що діяли на момент її утворення.

«На мою особисту думку, прийнятий закон не поширюється на відносини, зокрема, щодо процедури створення коаліції, яка була здійснена до набуття ним чинності», - додав він.

М.ОНІЩУК також не виключає, що застосування положень закону про Регламент ВР може стати темою подання до Конституційного Суду. «Це питання може стати предметом правових дискусій у Конституційному Суді, оскільки йдеться про тлумачення положень закону», - вважає міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР сьогодні, 17 лютого, попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.