Яценюк пропонує призначити місцеві вибори на 31 жовтня

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради проект постанови, яким пропонується призначити місцеві вибори на 31 жовтня 2010 року та проводити їх за відкритими списками кандидатів у депутати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, зазначивши, що проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (за відкритими списками кандидатів у депутати)» зареєстровано у ВР за номером 6077-1.

Лідер «Фронту Змін» вважає, що в країні «повинно відбутися перезавантаження влади, і починати треба з влади на місцях». «Вибори за нинішнім законом не призведуть до оновлення влади. Тому треба починати зі зміни виборчої системи - з переходу до відкритих списків кандидатів у депутати», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

У пояснювальній записці до проекту постанови А.ЯЦЕНЮК зазначає, що відмінивши свою постанову про призначення місцевих виборів на 30 травня 2010 року, ВР створила правову невизначеність у діяльності органів місцевого самоврядування. Крім того, таке рішення парламенту не відповідає Конституції у частині встановлених строків обрання депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, вибори яких повинні бути проведені у 2010 році. Така невизначеність із строками проведення місцевих виборів, йдеться у документі, негативно відображається на міжнародному авторитеті України, оскільки належне функціонування місцевого самоврядування є однією з умов становлення правової держави та формування громадянського суспільства».

А.ЯЦЕНЮК вважає за необхідне проведення місцевих виборів за відкритими списками кандидатів у депутати. Для цього політик пропонує внести на розгляд Верховної Ради узгоджений проект Закону «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо запровадження на місцевих виборах відкритих списків кандидатів у депутати)». Окрім того, фінансування організації та проведення чергових місцевих виборів потрібно передбачити в державному бюджеті України на 2010 рік, якого наразі ще немає.

Враховуючи необхідність узгодження та внесення на її розгляд зазначених законопроектів і сесійність роботи ВР, А.ЯЦЕНЮК вважає найбільш оптимальною датою проведення чергових місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.