Чому депутати не давали заспівати гімн України (фоторепортаж)

Парламентська опозиція робила вигляд, що блокувала трибуну, а коаліція – що хотіла її розблокувати. Саме так протягом кількох годин депутати розпочинали третю сесію ВР.

Опозиція попереджала про свої плани заблокувати трибуну. А тому очікувалося, що більшість спробує її розблокувати. Але для останньої не було на сьогодні принципових питань, тому більшість спокійно вичікувала, поки спікера пустять до трибуни.

Трибуну захищали найбільш затяті депутати від БЮТ і Нашої України

Блокування проходило надто спокійно, опозиціонери мали час на анекдоти

Але і їм ставало нудно

Частина фракції Партії регіонів слухняно висиджувала на своїх місцях

А от ложа Нашої України була практично порожньою

Решта депутатів спілкувалися за інтересами

частина – навіть за бізнесовими

Урядовці на чолі з Азаровим...

організували особистий прийом депутатів

Лідери опозиційних фракцій – Юлія Тимошенко та...

В’ячеслав Кириленко теж часу не гаяли – зустрічалися з журналістами

А от фотографам...

і артистам хору ім. Верьовки, які мали виконати гімн України, було зовсім нудно...

Кілька годин вони просто читали газети...

Дмитро Стаховський