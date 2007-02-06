Богатирьова дасть прес-конференцію в УНІАН (пряма трансляція на 5 каналі)

16:18, 06 лютого 2007
Політика
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8 лютого о 14-30  в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція  лідера парламентської  фракції партії регіонів, координатора парламентської більшості Раїси  Богатирьової  на тему: “Перспективи діяльності парламентської коаліції на 3-ю сесію п’ятого скликання” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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