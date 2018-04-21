Плюси та мінуси генерала Короля

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко, скориставшись правом, яке в нього залишилося навіть після конституційної реформи, уніс до Верховної Ради України подання про призначення голови Служби безпеки України. Глава держави зупинив свій вибір на кандидатурі генерал-лейтенанта міліції Віктора Короля.

Довідка УНІАН. В.Король народився у 1948 році в Чернівцях. Закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (1982 рік) та Академію МВС СРСР (1982 рік), юрист. Генерал-лейтенант міліції, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, член фракції "Наша Україна", член Ради партії “Народний союз Наша Україна”.

Нагадаємо також, що Віктор Король є народним депутатом України з березня 1998 року, був членом фракцій НДП (1998 р.), СДПУ(о) (1999–2000 рр.), на сьогодні – у фракції «Наша Україна». Пройшов шлях у правоохоронних органах від оперуповноваженого до начальника УМВС у Чернівецькій області. Керівник оперативної групи із затримання особливо небезпечного маніяка-вбивці Онопрієнка. Був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України, а також заступником міністра внутрішніх справ.

Подання Ющенка викликало певне здивування в експертів, оглядачів та самих „есбеушників”. Король навіть не розглядався в такій якості. Вважали, що реальними кандидатами на пост голови „контори” є голова служби зовнішньої розвідки Маломуж, ще один відомий „службист” Вандін та нинішній в.о. керівника СБУ Наливайченко.

Спробуємо в режимі експрес-аналізу визначити позитивні та негативні риси Короля – звичайно, з особистої точки зору автора. Інше питання, як саме вони можуть вплинути на проходження (чи не проходження) його кандидатури через сесійну залу парламенту. Для нинішньої парламентської більшості чорне і біле цілком можуть помінятися місцями.

Плюси

- Король є відомим та авторитетним слідчим, який 30 років віддав службі в органах міліції. Уславився успішним розслідуванням кривавої „справи Онопрієнка”, кількох резонансних справ у Криму та інших регіонах України, став начальником Кримінального розшуку МВС, потім заступником міністра „по слідству”.

- Виявив принциповість, подавши рапорт про відставку з цього високого поста за власним бажанням і особисто пояснивши Президенту Кучмі, що йде через авторитарні методи керівництва, які впроваджує міністр Юрій Кравченко.

- Став „батьком” податкової міліції, розпочавши її з нуля та налагодивши роботу цього нового для України правоохоронного органа (щоправда, під чуйним керівництвом одного із нинішніх „стовпів” Партії регіонів Миколи Азарова).

- Отримав різнобічний досвід парламентської роботи як за профілем – у комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, – так і в бюджетному комітеті. Добре зарекомендував себе роботою в першому складі слідчої парламентської комісії з розслідування справи Гонгадзе. Зумів філігранно спрацювати в ролі голови слідчої комісії з розслідування банкрутства банку „Україна”: через чотири роки, наприкінці минулого, нарешті опубліковано списки 150 найбільших боржників банку (щоправда, сумнівно, що в них вдасться ці гроші забрати). А сам Король неодноразово наголошував, що фактів причетності прем’єрів – Лазаренка, Пустовойтенка та Ющенка – до розграбування велетенських коштів банку „Україна” виявлено не було.

- Зробив вагомий внесок у перемогу на президентських виборах Ющенка, взявши на себе такий непростий регіон, як рідна Чернівецька область. За Ющенка віддали голосів 80% буковинців. Король пройшов і запеклу „Мукачівську битву”. Є підстави вважати, що в час Помаранчевої революції його авторитет вплинув на багатьох офіцерів МВС і посприяв відверненню силових сценаріїв розвитку подій.

- Король вважається щирим і переконаним націонал-демократом.

Мінуси

- Перший і найважливіший мінус кандидатури Короля на посаду голови СБУ полягає в її чужорідності для „контори”. Спілкування з офіцерами СБУ переконало автора в тому, що вони просто ремствують від засилля вихідців з МВС. Зокрема, обурення викликало призначення на одну з ключових посад служби генерала міліції Москаля. Днями один з керівників управління кадрів СБУ після приходу документів про переведення до СБУ ще кількох офіцерів МВС подав заяву про відставку зі словами „не допущу, щоб моїми руками Службу на „мусарню” перетворювали”. До речі, колишній начальник Київського главку міліції Ярема після бесід з кількома вищими офіцерами СБУ дуже серйозно замислився, чи йти йому в „контору”. Не виключено, що прихід Короля ще більше дестабілізує ситуацію в СБУ.

- Досить суттєво шкодить Королю репутація „людини Порошенка”, підстави для якої дали тісна багаторічна співпраця та особиста дружба з демонізованим Петром Олексійовичем. Разом з Порошенком Король побував у Партії регіонів, партії „Солідарність”, саме з ним він вступив до блоку Ющенка „Наша Україна”, а згодом – і до партії НСНУ (відносно свіжа цитата з Короля: „НСНУ не має своє стратегії, вона стала неспроможна йти попереду свого суспільства та продукувати ідеї, і тепер вона, на жаль, плентається за суспільством”). Після цього він неодноразово наражався на закиди, аналогічні викладеним у відкритому листівід тодішнього генпрокурора Васильєва: „Показовою є Ваша позиція під час перевірки фактів фальсифікації Державного бюджету, коли Ви зухвало відстоювали явно незаконні дії голови комітету з питань бюджету П.Порошенка, нехтуючи інтересами держави і мільйонів її громадян”). Наскільки відомо авторові, фатального удару по відносинах між Королем та Порошенком завдало призначення на посаду міністра внутрішніх справ Луценка. На неї претендував сам генерал, вважаючи, що у всесильного тоді секретаря РНБОУ були всі можливості пролобіювати саме його кандидатуру. Після цього в кількох інтерв’ю Короля проривалася образа й на самого Ющенка, а міністра Луценка він критикував при першій-ліпшій нагоді.

- В останні роки Король шалено прагнув очолити „щось правоохоронне”. То він пише законопроект про створення „Державного комітету з протидії корупції”, прозоро натякаючи на те, хто стане на його чолі, то носиться по всіх інстанціях ВР, КМ та АП і по редакціях ЗМІ з концепцією „Національного бюро розслідувань”, яке так і не було створено. І, мабуть, уже не буде.

- Підозрюють, що поданню кандидатури Короля посприяв його земляк-чернівчанин, заступник глави Секретаріату Президента Арсеній Яценюк. І це викликає ще більшу підозру серед офіцерів СБУ: адже саме „кіндер-сюрприз” української політики пообіцяв розібратися, „хто на кого працює” в „конторі”, а потім влаштувати масштабні реформи, які у трактуванні Яценюка надто схожі на елементарні кадрові чистки. Чи не Король стане інструментом цих чисток?

Якими є шанси на проходження Віктора Короля через парламент? Як не дивно, вони можуть виявитися значними, якщо ПУК, тобто, парламентсько-урядова коаліція вирішить, що таке призначення може остаточно паралізувати роботу чи не останньої структури, яка ще продовжує бодай частково працювати на Президента.

Микола Писарчук