Коаліція Партії регіонів з НУ-НСом у «чорновому варіанті» вже готова?

Складено чорновий варіант коаліційної угоди між Партією регіонів і блоком партій «Наша Україна - Народна самооборона».

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (№ 6 (786) від 20-26 лютого 2010 р.) з посиланням на своє джерело.

За даними джерела видання, станом на вечір п`ятниці, 19 лютого, чорновий варіант був переданий голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ і членам фракції НУ-НС.

Переговори з членами фракції НУ-НС вестиме депутат від Партії регіонів, віце-спікер Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомило джерело видання.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, які підтверджують існування коаліції в парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв`язку з набуттям чинності Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то мова піде про формування нової коаліції.

16 лютого заступник голови фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявив, що в тому, що у переважній своїй більшості фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” виступає за продовження існування в парламенті коаліції демократичних сил.

19 лютого член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сказав журналістам, що у НУ-НС немає достатньої кількості голосів, щоб фракція могла ухвалити рішення про входження у коаліцію з Партією регіонів.