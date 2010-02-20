У БЮТ заявляють, що так чи інакше змусять ВАСУ закрити справу

Позов кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо скасування результатів президентських виборів буде закрито незалежно від рішення, яке ухвалить колегія суддів Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

«Зрозуміло, якщо суд відмовить в цьому клопотанні (про відкликання позову Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН), то, не дочекавшись цього, ми робимо згідно законодавству, позивач виходить із зали, і там чітко вказано - автоматично закривається справа», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він пояснив, що незалежно від рішення колегії суддів ВАСУ, позов Ю.ТИМОШЕНКО буде закритий.

«Чи по клопотанню, чи по виходу із зали», - наголосив С.МІЩЕНКО.