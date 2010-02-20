Колишня партія Пинзеника назвала своїм головою людину Тимошенко

Новим головою партії Реформи і порядок на сьогоднішньому з’їзді, що відбувся у Києві, обрано Сергія СОБОЛЄВА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в партії.

На з’їзді були присутні 110 делегатів з усіх областей і регіонів України.

За словами джерела, обрано також трьох заступників голови: народних депутатів України Володимира БОНДАРЕНКА, Ігоря ГРИНІВА і Володимира ФІЛЕНКА.

Партія Реформи і порядок входить до Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, попередній лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК, який очолював партію з 1997 року, вийшов з її лав.

Заяву про вихід з ПРП він зробив на засіданні Головної ради партії, що передувала з’їзду.

Такий свій крок В.ПИНЗЕНИК назвав логічним продовженням позиції, яку він займав стосовно економічної ситуації в країні, її розвитку та дій уряду в цих умовах.

«Рішення про вихід з партії я прийняв давно, - сказав В.ПИНЗЕНИК. - Для уникнення політичних спекуляцій, на прохання партії, воно не було реалізовано до виборів. Зараз виборча кампанія завершена. Але я своєї позиції змінити не можу».