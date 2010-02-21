Янукович: деполітизована коаліція влаштує всі фракції

Нова коаліція у парламенті може бути створена до кінця наступного тижня. Про це заявив Віктор Янукович в ефірі ТРК "Україна".

"Поки йшли прикидки. Кожен для себе з`ясовував свої перспективи, умови", - зазначив він.

"Я сказав під час переговорів, що ми зараз будемо готувати угоду, яка буде деполітизована, в основі якої буде, в основному, лежати вирішення економічних питань, наведення порядку в країні, початок реформ", - цитує Українська правда.

За його словами, "ця угода влаштує всі фракції, які входять до парламенту".

"Я думаю, що назва коаліції зараз начебто готова - "Коаліція стабільності і реформ". Ця назва до часу", - вважає Янукович.

"Ми отримаємо результат, я думаю, вже до кінця тижня", - заявив новообраний президент.

Він зазначив, що ця коаліція "буде збиратися під нового прем`єра, і вже з наступного тижня ми, швидше за все, вже побачимо цю фігуру".