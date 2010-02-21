Ющенко: у мене 300 задумок, і я паралельно їх всі роблю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє бути партнером майбутнього глави держави.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

"Я завжди буду партнером майбутнього президента. Завжди. Мова не йде про прізвище", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

"Я сказав, що я не люблю політику. Скоріше це не політика. В мене багато ран від тих людей, які себе називають політиками. Я їх пізнав з дуже дрібної сторони", - заявив В.ЮЩЕНКО.

"Я буду присутній у політиці, бо це та кафедра, з якої ти можеш декларувати те, що ти зробив, або те, що не встиг зробити за ці п`ять років", - підкреслив Президент.

"Я та людина, у якої є 200 задумок, 300 задумок, і я паралельно їх всі роблю. Я живу цікавим життям, бо немає такої справи в житті, за яку б я не брався, бо я хочу себе випробувати", - цитує «Українська правда».

В.ЮЩЕНКО також порадив майбутньому президенту проводити "політику єдності української нації".