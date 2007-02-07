В Одесі відкрили пам’ятник діячу, схожому на Ківалова (фото)

Поряд з будівлею Одеського міжнародного гуманітарного університету, що на Фонтанській дорозі, урочисто відкрито скульптурну композицію на знак «благодарения взрастившим чудное древо знаний».

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки багатьох місцевих журналістів про намір адміністрації навчального закладу відкрити пам’ятник заздалегідь не сповістили, то лише сьогодні сюди прибули фото- і телерепортери.

Більшість студентів та викладачів університету ухиляються від відповіді журналістів, що символізує пам’ятник або чий образ увічнено на п’єдесталі. Водночас, дехто з них говорить, що це пам’ятник засновникам вузу, інші ж радять уважніше придивитися до рис обличчя та вилитої в металі фігури.

Перехожі, які звертають увагу на щойно встановлену скульптуру, висловлюють думку, що цей пам’ятник схожий на екс-голову ЦВК Сергія КІВАЛОВА.

За словами голови студентського профкому університету Костянтина ГРОМОВЕНКА, ця «скульптурна композиція відображає збірний образ тих, хто причетний до заснування нашого вузу. А це, як відомо, почесний президент Одеської національної юридичної академії Сергій КІВАЛОВ та група інших інвесторів. Поки одні багаті люди вивозили накопичували гроші в закордонних банках, інші, як бачите, вкладали кошти у створення недержавного вузу. От і відзначено таким чином їхні заслуги», - говорить він.

При цьому К.ГРОМОВЕНКО зазначив, що скульптурну композицію встановлено ще до початку нинішнього навчального року. “Були наміри її тоді ж відкрити, але переважила думка тих, хто відклав відкриття», - додав він.

На запитання, скільки коштує створення пам’ятника, ніхто з керівників вузу відповісти не може.