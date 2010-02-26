УНП вважає, що Європарламенту бракує історичних знань

«Українська народна партія стурбована резолюцією Європарламенту, де висловлено жаль з приводу визнання лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери Героєм України, і сподівається на перегляд цього рішення». Про це йдеться в сьогоднішньому зверненні УНП з приводу резолюції Європейського Парламенту «До положення в Україні» від 25 лютого.

Партія вважає «необ’єктивними оцінки історичних осіб українського визвольного руху» з боку Європарламенту, - особливо твердження щодо «співпраці ОУН з нацистською Німеччиною».

УНП вважає таку оцінку “упередженою, а також сформованою через брак історичних знань про перебіг Другої світової війни на території України, а також про особу Степана Бандери”, констатується в документі. УНП вважає, що “подібні упереджені висновки шкодять загальній справі засудження злочинів тоталітарних режимів Гітлера і Сталіна”.

УНП в своєму зверненні нагадує, що «ОУН була лише частиною великого руху опору українського народу проти німецько-фашистських військ, а пізніше - НКВС». «Після виголошення акту про відновлення незалежності 30 червня 1941 року С.Бандеру разом з його побратимами фашисти запроторили до німецького концентраційного табору «Заксенхаузен», де він перебував майже до завершення війни, - констатується в зверненні УНП. - Два рідних брати С.Бандери загинули у катівнях сумнозвісної «фабрики смерті» - «Освенцимі».

УНП нагадує, що «тисячі членів ОУН були знищені німецькими каральними загонами, зокрема під час масових розстрілів у Бабиному Яру восени 1941 року». «В архівах європейських країн є багато документів, які підтверджують ведення активних бойових дій з боку українського національного підпілля (ОУН) проти німецьких військ», - констатує УНП.

Українська народна партія вважає, що «сам факт певної співпраці з Німеччиною часів Гітлера не є ознакою злочинних дій, оскільки така співпраця у довоєнний період відбувалася з боку багатьох європейських країн». «Зокрема, наслідком європейської «політики умиротворення» стала фактична передача Гітлеру Чехословаччини, українського Закарпаття, країн Балтії, а також поділ Європи на «сфери впливу» між Гітлером та Сталіним», - наголошується в зверненні УНП. Крім того, «в окремих країнах ЄС таких, як Польща, було визнано героїчною діяльність польського руху опору Армії Крайової попри те, що ця організація була причетна до жорстоких репресій проти українського народу, як і діяльність засновника польської державності у 20-му столітті Юзефа Пілсудського, котрий був ініціатором репресій під час операції «Пацифікація» проти українців у Західній Україні, засудженої у 1931 році спеціальною комісією Ліги націй», - нагадує УНП в документі.

Українська народна партія з своєму зверненні закликала депутатів Європейського парламенту «більш детально вивчати історичні події та уникати упереджених однобоких оцінок, сформованих більше емоціями, ніж об’єктивним вивченням проблеми». «Тільки таким чином можна уникнути напруженості у стосунках між європейськими народами, засудити злочини тоталітарних режимів та проводити політику на основі демократичних європейських цінностей», - переконана УНП.