Вагітна Кільчицька думає про стерилізацію, а Черновецький усіх вилікував

Четвергова сесія Київради почалася з обміну люб`язностями. Спочатку Михайло Бродський заявив з трибуни, що сьогодні столична влада планує продовжити розкрадання землі та майна. На що регіонал Шевченко звинуватив Бродського в бажанні попіаритися і піти в сауну. Слово за слово, так чи сяк, сварки призвели до того, що Черновецький пообіцяв подати позов проти опозиціонера. Мера, зокрема, обурили несправедливі слова Бродського: «Омельченко вкрав в Києві за 10 років тисячу ділянок на мільярд, а ви, за півроку – на кілька мільярдів". Після цього порушника спокою позбавили голосу, і на екрані, встановленому в «передбаннику» сесійного залу, можна було бачити, як він мов риба відкриває рот. Беззвучний Бродський – незвичне видовище.

Водночас у стінах Київради, тільки в іншому місці, тривала зустріч заступника мера Ірени Кільчицької аж з чотирма президентами. Це були голови Товариств захисту тварин Австрії, Великобританії, США та України. Обговорювали проблеми захисту бездомних кішок і собак в Києві. Президент українського товариства Тамара Тарнавська зазначила неоціненний внесок нової влади і заступника мера, зокрема, у справу захисту бомжів-тварин. Кільчицька оповіла про розпорядження Черновецького, згідно з яким відповідним комунальним підприємствам заборонено застосовувати негуманні методи вбивання. «Ви за два тижні зробили те, що колишні керівники міста не змогли зробити за десять років», – сказала Тарнавська.

Заступник мера заявила про готовність захищати тварин, іноземці пообіцяли допомогти містові в цьому. Погодилися на тому, що київським бездомним необхідне мікрочіпування, поговорили про те, що до тварин треба ставитися гуманніше. Багато уваги приділили стерилізації – такі операції робляться в усьому світі для того, щоб скорочувати кількість бездомних звірів, не вбиваючи їх. Кільчицька, яка перебуває на останній стадії вагітності, наполегливо цікавилася у іноземних гостей, як з цим полягають справи в їхньому закордонні. Президент Товариства захисту тварин Великобританії Джон Руейн сказав, що в Лондоні з цим гаразд, тварини чудово почуваються і після стерилізації. Кільчицька зауважила, що практично не бачила за кордоном бездомних тварин. Це все заслуга наших товариств і менталітету громадян, запишалися закордонні гості. Зійшлися на тому, що стерилізація – справа добра, вирішили з березня цього року втілювати такий метод в Києві. Усі залишилися задоволені зустріччю, а Кільчицька сказала журналістам, що мала в дитинстві котів.

– Не скажу, що я фанат захисту тварин, але я завжди була небайдужа до їх долі, – заявила жаліслива заступниця.

На той час депутати в сесійному залі сторгувалися щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ, про що докладніше можна прочитати тут.

Цього разу минулося без бою. При цьому кожна із сторін виголосила себе переможницею в протистоянні. Спочатку перед журналістами виступив Черновецький, висловивши радість, що депутати-опозиціонери погодилися таки з тим, що тарифи піднімати треба. Із сьогоднішніх перлів Леоніда Михайловича можна відзначити такий: «Коли депутати дубасять один одного, це цікаво для тих, хто це дивиться». Утім, за словами міського голови, сесійний зал - не місце для битв.

Відразу після мера із заявою виступили опозиціонери – Кличко, Семинога, Мартиненко. Вони привітали всіх із загальною перемогою і пообіцяли й надалі воювати за киян. А Бродський заявив, що не відмовляється від ідеї проведення референдуму про відставку мера. Щодо перспектив цього заходу депутат сказав кореспондентові УНІАН, що кияни висловляться проти чинного голови. «Думаю, що дурнів у нас в місті вже немає. Черновецький всіх вилікував», – сказав він. І додав, що наступна мета опозиції – повернути роздерибанену землю.

Повертався я в редакцію в роздумах: тепер за ЖКГ треба буде платити вдвічі більше, ніж раніше, – то підвищили тарифи вдвічі чи знизили?..

Антон Зікора