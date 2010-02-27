Експерти: Україна може стати 6-м у світі найбільшим постачальником зброї

Україна за підсумками минулого року може вийти на шосте місце в світі з продажу зброї.

Таке переконання висловили експерти Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК і Сергій ЗГУРЕЦЬ у статті для газети "Дзеркало тижня".

За їх словами, завдяки укладеним у 2009 році контрактам Україна впритул наблизилася до п`ятірки світових лідерів збройової торгівлі і, за попередніми підрахунками, може опинитися в шістці найбільших постачальників зброї після США, Росії, Франції, Німеччини та Ізраїлю.

Пояснюючи ці прогнози, В.БАДРАК і С.ЗГУРЕЦЬ зазначили, що згідно з даними Агентства з питань ОПК Мінпромполітики України, об`єм виробництва підприємств ОПК країни в 2009 році зріс на 58% в порівнянні з попереднім роком, що дасть можливість Україні вийти на 6 місце в світі за об`ємами продажів зброї.

При цьому найбільше зростання виробництва за підсумками року відмічене в авіабудуванні -77%, суднобудуванні - 71%, в секторі виробництва озброєнь і військової техніки - 16%.

«З огляду на економічну кризу результати справді вражають. Але є ще один важливий нюанс: становище ОПК України торік поліпшилося виключно за рахунок збройового експорту», - відзначили експерти.

Аналітики стверджують, що 2009 рік став для України рекордним з укладання великих контрактів.

«Пакет замовлень ДК «Укрспецекспорт» та її дочірніх підприємств забезпечив заділ для солідного зростання щорічних обсягів збройового експорту на найближчі два-три роки. Йдеться про контракти на модернізацію військово-транспортних літаків Ан-32 для Індії (вартістю понад 400 млн. дол.), поставки партії малих десантних кораблів на повітряній подушці типу «Зубр» Китаю (на 315 млн. дол.), поставки Іраку шести військово-транспортних літаків Ан-32 (на суму близько 100 млн. дол.) і 420 нових бронетранспортерів БТР-4 (на суму близько 46 млн. дол.), нарешті, про поставки великої партії бронетранспортерів Таїланду», - пишуть експерти.

«Також вагомими стали поставки газотурбінних установок виробництва ДП «Зоря-Машпроект» для індійських ВМС (для раніше поставлених Індії фрегатів російського виробництва та національних есмінців проектів Р15А і Р15В). А також угода на поставку ВПС Індії 100 двигунів АІ-20 сер. 5 для Ан-32 (вартістю близько 110 млн. дол.)», - розповіли аналітики.