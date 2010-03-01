Конференція за підсумками проекту ОБСЄ в Україні з працевлаштування дітей-сиріт

3 березня з 10.00 до 17.30 в готелі «Русь» (Київ, вул. Госпітальна, 4) у залі «Венеція» відбудеться національна конференція з питань працевлаштування дітей-сиріт з метою попередження їх потрапляння в ситуації торгівлі людьми.

Метою заходу є обговорення результатів побудови програми підтримки для дітей-сиріт, випускників професійно-технічних навчальних закладів України 2010-го року.

Програма проводилась протягом 2009-2010 років в рамках діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні спрямованої на попередження торгівлі людьми, особливо дітьми, що перебувають у групі ризику.

В конференції візьмуть участь працівники соціальних служб та служб працевлаштування, а також представники державних установ та бізнес-громад Івано-Франківської, Запорізької, Луганської, Харківської областей та міста Києва, які брали участь в реалізації проекту ОБСЄ «Сприяння працевлаштуванню випускників інтернатних установ для дітей-сиріт в Україні».

В рамках проекту проведено тренінги для працівників соціальних служб та служб працевлаштування, навчання з питань соціальної адаптації та працевлаштування для дітей-сиріт, також розроблено та впроваджено тренінгову програму з корпоративної соціальної відповідальності для компаній, що працюють в 5-ти проектних регіонах.

Проект «Сприяння працевлаштуванню випускників інтернатних установ для дітей-сиріт в Україні» впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту за фінансової підтримки урядів Андорри, Ліхтенштейну, Польщі та Сполучених Штатів Америки.

З питань реєстрації щодо участі у конференції представників мас-медіа звертатися до Ірини Бурун - тел.: (044) 331-54-78, моб. (066) 707-10-47 e-mail: marketing@arena-cs.com.ua

Детальнішу інформацію про діяльність Координатора проектів ОБСЄ в Україні можна знайти на веб-сайті: www.oscepcu.org