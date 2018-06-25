Віхи тижня. Янукович все ще торжествує, Тимошенко все ще не здається
Янукович вступив у повноваження, Ющенко влаштував атракціон прощальної щедрості для наближених, Тимошенко готова боротися за прем`єрське крісло...
Янукович вступив у повноваження, Ющенко влаштував атракціон прощальної щедрості для наближених, Тимошенко готова боротися за прем`єрське крісло.
|Віктор Янукович
Юлія Володимирівна послідовна в своєму невизнанні підсумків народного волевиявлення, вона вважає, що результат президентських виборів вирішили масові фальсифікації. Думку міжнародних експертів з цього питання прем`єр вважає за краще ігнорувати, а своїм потенційним соратникам обіцяє напружену боротьбу за Україну. Безумовно зігріває душу Тимошенко її переконаність, що Віктор Янукович довго не затримається в президентському кріслі. Леді Ю вже призначила на 9 березня побачення представникам націонал-демократичних сил, не виключаючи, що на той час вона вже буде позбавлена повноцінних повноважень глави уряду.
Достеменно невідомо, чи влаштовували на Банковій масштабне провітрювання і дезинфекцію після від`їзду Ющенка, але таблички на кабінетах і фотографії в коридорах поміняли швидко. Можливо, ще в той час, коли екс-президент штампував нагородні укази наче гарячі пиріжки. Віктор Андрійович влаштував для своїх наближених справжній зорепад з орденів і почесних звань, не оминув увагою й рідного брата і особистого прес-секретаря, яка в результаті залишила держслужбу фактично в ранзі міністра. Кульмінацією «прощального бенкету» стало призначення Леоніда Черновецького членом Вищої ради юстиції, що дає Леоніду Михайловичу, як мінімум, привід для нових відпусток за державний кошт. Останні дії Віктора Ющенка на посту глави держави дозволяють стверджувати, що про продовження політичної кар`єри він поки не замислювався.
|Сергій Льовочкін
Безумовно, найважливішим для Януковича питанням залишається переформатування коаліції і зміна прем`єр-міністра. Судячи з результатів зустрічі президента і спікера парламенту, 2 березня Володимир Литвин, знехтувавши протестами захисників коаліції, заявить про її розпад на конкуруючі політичні угрупування. Логіка Володимира Михайловича зрозуміла: сьогодні він поводиться наче інтелігент, який прожив у «бютівській окупації» і співпрацював з «поневолювачами», але сьогодні готовий зустрічати прихід «визволителів» з Партії регіонів словом і ділом. Головне, щоб ті не дуже старалися і не звільнили Литвина від обов`язків парламентського голови.
|Юлія Тимошенко
Перший міжнародний візит Віктор Янукович 1 березня здійснює до Брюсселя, де проведе переговори зі всім тамтешнім політбомондом. Чекати серйозного політичного прориву і реальних результатів від цього вояжу не доводиться, скоріше, це демонстрація багатовекторності і тест на лояльність для міністра закордонних справ Петра Порошенка. Нагадаю, що Європарламент у день інавгурації Віктора Федоровича визнав європейську перспективу України і висловив жаль з приводу нагородження Степана Бандери званням Героя України. Ну а Янукович, зі свого боку, ніколи не висловлювався проти євроінтеграції.
Євген Магда