Віхи тижня. Янукович все ще торжествує, Тимошенко все ще не здається

Янукович вступив у повноваження, Ющенко влаштував атракціон прощальної щедрості для наближених, Тимошенко готова боротися за прем`єрське крісло.

«Янукович – президент!» Новина, яка, на думку багатьох «регіоналів», прийшла до народу України з п`ятирічним запізненням, 25 лютого стала реальністю. Віктор Федорович пройшов церемонію інавгурації в хорошому темпі, не запинаючись і не здаючи назад (невеличка заминка перед дверима Верховної Ради, які закрилися, – не рахується). Співгромадяни і почесні гості могли споглядати безпосередньо і по телевізору, як новий глава держави по-хазяйськи сховав президентське посвідчення у внутрішню кишеню піджака і завзято освоював атрибути вищої державної влади. Правда, члени фракції БЮТ можливості споглядати тріумф лідера Партії регіонів добровільно-примусово були позбавлені: Юлія Тимошенко вважала за краще нагадати їм, що боротьба продовжується.

Юлія Володимирівна послідовна в своєму невизнанні підсумків народного волевиявлення, вона вважає, що результат президентських виборів вирішили масові фальсифікації. Думку міжнародних експертів з цього питання прем`єр вважає за краще ігнорувати, а своїм потенційним соратникам обіцяє напружену боротьбу за Україну. Безумовно зігріває душу Тимошенко її переконаність, що Віктор Янукович довго не затримається в президентському кріслі. Леді Ю вже призначила на 9 березня побачення представникам націонал-демократичних сил, не виключаючи, що на той час вона вже буде позбавлена повноцінних повноважень глави уряду.

Достеменно невідомо, чи влаштовували на Банковій масштабне провітрювання і дезинфекцію після від`їзду Ющенка, але таблички на кабінетах і фотографії в коридорах поміняли швидко. Можливо, ще в той час, коли екс-президент штампував нагородні укази наче гарячі пиріжки. Віктор Андрійович влаштував для своїх наближених справжній зорепад з орденів і почесних звань, не оминув увагою й рідного брата і особистого прес-секретаря, яка в результаті залишила держслужбу фактично в ранзі міністра. Кульмінацією «прощального бенкету» стало призначення Леоніда Черновецького членом Вищої ради юстиції, що дає Леоніду Михайловичу, як мінімум, привід для нових відпусток за державний кошт. Останні дії Віктора Ющенка на посту глави держави дозволяють стверджувати, що про продовження політичної кар`єри він поки не замислювався.

Віктор Янукович привів на Банкову перевірену команду. Главою президентської канцелярії, яка повернула собі назву “адміністрація”, став Сергій Льовочкін – людина з чималим апаратним досвідом і високим ступенем впливу на Януковича. Але Сергія Володимировича не варто вважати монополістом у цьому питанні, адже його заступником стала Ганна Герман. Новий куратор інформаційної політики президента запевнила, що працюватиме з Віктором Федоровичем безпосередньо, що створює, як мінімум, здорову конкуренцію. За економічні питання в президентській команді відповідає Ірина Акімова – послідовний критик політики уряду Тимошенко і протеже Ріната Ахметова. Окрім неї до президентської адміністрації прийшли кілька професійних бюрократів, а штат на Банковій, як і в місцевих держадміністраціях, обіцяють істотно скоротити.

Безумовно, найважливішим для Януковича питанням залишається переформатування коаліції і зміна прем`єр-міністра. Судячи з результатів зустрічі президента і спікера парламенту, 2 березня Володимир Литвин, знехтувавши протестами захисників коаліції, заявить про її розпад на конкуруючі політичні угрупування. Логіка Володимира Михайловича зрозуміла: сьогодні він поводиться наче інтелігент, який прожив у «бютівській окупації» і співпрацював з «поневолювачами», але сьогодні готовий зустрічати прихід «визволителів» з Партії регіонів словом і ділом. Головне, щоб ті не дуже старалися і не звільнили Литвина від обов`язків парламентського голови.

Неприємним відкриттям для бютівців стала готовність фракції НУ–НС вести торги за прем`єрське крісло. Раніше тільки лідери БЮТ і Партії регіонів могли торгуватися і обмірковувати політичні перспективи, але після зміни президента виявилось, що інстинкт самозбереження «нунсівців» робить їх відкритими для переговорів. У третьому за величиною парламентському об`єднанні зрозуміли, що поодинці, «тушками» вони обійдуться дешевше, ніж оптом, тому «нунсівці» переживають процес стихійної консолідації. Лідер фракції Микола Мартиненко навіть запропонував Юлії Тимошенко заради збереження демократичної коаліції відмовитися від найдорожчого – прем`єрського портфеля. Втім, навіть майбутній розпад коаліції і відлік часу, що запускається ним, до призначення дострокових парламентських виборів не примусив зібратися разом хоч би половину фракції НУ–НС. Арсеній Яценюк, якого соратники по фракції збираються сватати в прем`єри, вважає за краще не давати публічних коментарів. Напевно, щоб не наврочити. З помітним скепсисом оцінює власні прем`єрські перспективи Сергій Тігіпко, який не має в своєму розпорядженні парламентської підтримки, а ще один імовірний кандидат на пост главиу уряду, Микола Азаров, узагалі відмовчується в очікуванні завершення коаліційних переговорів.

Перший міжнародний візит Віктор Янукович 1 березня здійснює до Брюсселя, де проведе переговори зі всім тамтешнім політбомондом. Чекати серйозного політичного прориву і реальних результатів від цього вояжу не доводиться, скоріше, це демонстрація багатовекторності і тест на лояльність для міністра закордонних справ Петра Порошенка. Нагадаю, що Європарламент у день інавгурації Віктора Федоровича визнав європейську перспективу України і висловив жаль з приводу нагородження Степана Бандери званням Героя України. Ну а Янукович, зі свого боку, ніколи не висловлювався проти євроінтеграції.

Євген Магда