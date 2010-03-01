Литвин пояснив, чому відставку уряду не можна розглядати завтра

У вівторок у Верховній Раді України не може бути розглянуте питання про недовіру уряду. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні на Погоджувальній раді керівників фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН зазначив, що, відповідно до Регламенту ВРУ, відводиться 10 днів на процедуру щодо висловлення недовіри уряду України.

За його словами, у вівторок буде тільки 7-ий день (реєстрації у ВР фракцією Партії регіонів проекту постанови щодо висловлення недовіри уряду – УНІАН). За словами В.ЛИТВИНА, в такій ситуації питання не може бути розглянуте у вівторок, оскільки це буде порушенням Регламенту ВРУ.

Водночас В.ЛИТВИН наголосив, що «розгляду цього питання уникнути не можна, зважаючи на ту обставину, що підписи не відкликаються (йдеться про підписи народних депутатів України під проектом постанови щодо висловлення недовіри уряду України – УНІАН)».

Говорячи про те, чи існує на сьогодні коаліція в парламенті, він зазначив, що не потрібно виносити «на сміх всієї України» дане питання. За його словами, підтвердженням того, що коаліція існує буде ситуація, в якій уряд внесе проект бюджету на 2010 рік, а коаліція за нього проголосує.

В.ЛИТВИН зазначив, що днями вийшла постанова уряду про виділення місту Києву 500 млн. грн. із стабілізаційного фонду. «За рахунок яких коштів це зроблено?», - зазначив він.

В.ЛИТВИН наголосив, «ми ж якась серйозна держава, то давайте про це серйозно говорити».