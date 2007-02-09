Чорновіл зрозумів, що Ющенко кинув Огризка на з`їдення коаліції

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ прогнозує, що Верховна Рада не підтримає кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні.

«В.ОГРИЗКО - складна кандидатура, хоча на фоні ТАРАСЮКА це прекрасний міністр, але є певна проблематика цієї кандидатури – складність і недосвідченість ведення серйозних переговорів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він підкреслив, що новому міністру доведеться вести переговори із «зубрами» світової політики, а В.ОГРИЗКО на переговорах Україна-Трійка ЄС продемонстрував свою неспроможність.

Депутат також відзначив, що у багатьох депутатів фракції Партії регіонів до В.ОГРИЗКА є достатньо претензій, і їхня думка починає домінувати.

Водночас Т.ЧОРНОВІЛ висловив думку, що В.ОГРИЗКО не призначається не тільки з цієї причини – «мені здається, Президент кинув його на спалення для того, щоб потім прочистити місце для нової кандидатури».

За його словами, Президент і його Секретаріат не проводять політичний і пропагандистський супровід кандидатури В.ОГРИЗКА.

«В.ОГРИЗКА кинули на з’їдення, знаючи, що за нього напевно не проголосують. Ми не будемо підігрувати Президенту, ми постараємось все ж таки не голосувати за його кандидатуру», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ, водночас підкресливши, що виконувач обов’язків міністра закордонних справ є дуже перспективним дипломатом.

Відповідаючи на запитання, для кого тоді президентська команда “розчищає місце”, Т.ЧОРНОВІЛ сказав: «Я думаю, що все ж таки розчищають дорогу для ЧАЛОГО».