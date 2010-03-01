Зварич: жодна з фракцій не заявляє про вихід з коаліції

Жодна з фракцій коаліції поки що не демонструє офіційного бажання вийти зі складу коаліції.

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, під час засідання Ради коаліції, яке відбулося сьогодні, жоден із представників трьох фракцій - “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ і Блок Литвина - не підтримав вимогу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про надання 226 підписів депутатів на підтвердження існуючої коаліції.

«Я також не відчув серед присутніх великого бажання валити нашу коаліцію. Жодна із фракцій, жоден із представників трьох фракцій про це не говорили», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, судячи з усього, В.ЛИТВИН все ж має намір оголосити про розпад коаліції.

«Але на засіданні пан ШАРОВ (лідер фракції Блоку Литвина – УНІАН) натякнув, що це буде не обов’язково завтра. Але ми можемо опинитися в ситуації, коли завтра почнеться відлік 30-денного терміну до можливого оголошення про позачергові парламентські вибори Президентом України», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

У свою чергу, заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що «...ми домовилися наступним чином, і це прем’єр підтвердила, що якщо вони покажуть 72 підписи під новою кандидатурою прем’єра, то наша фракція готова до переголосування».

У засіданні Ради коаліції брали участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Крім того, участь у засіданні взяли віце-спікер Микола ТОМЕНКО, народні депутати Анатолій МАТВІЄНКО, Борис ТАРАСЮК, Андрій КОЖЕМЯКІН, Юрій Луценко та інші.