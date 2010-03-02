БЮТ відмінив своє рішення про виключення з фракції людей Вінського
11:28, 02 березня 2010Політика
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Литвин ще не оголосив
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Поки що голова ВР Володимир ЛИТВИН офіційно не оголосив про це рішення.
Як повідомляв УНІАН, Г.ЗАДИРКО, В.КАПЛІЄНКО та Ігор РИБАКОВ були виключені з лав фракції БЮТ 8 жовтня 2009 року.
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