НУ-НС починає консультації щодо створення нової коаліції

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” залишає за собою право починати консультації про створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що фракція наполягатиме на тому, щоб прем’єр-міністром України був народний депутат від НУ-НС. «Ми запропонуємо очолити уряд досвідченій та високопрофесійній людині, яка не побоїться взяти на себе величезну відповідальність», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

Він додав, що посада прем’єр-міністра в кризовій ситуації «рівнозначна камікадзе». «Тут доведеться жертвувати рейтингом, а не здобувати його», - підкреслив лідер фракції НУ-НС.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що фракція НУ-НС готова «взяти на себе відповідальність за економічні реформи у цей важкий час». «Наші партнери з БЮТ категорично не погоджуються поступатися посадою прем’єр-міністра України, натомість висуваються все нові і нові пропозиції», - зауважив М.МАРТИНЕНКО.

За його словами, коли створювалася Коаліція демократичних сил, тоді всім було відомо, що у фракції НУ-НС тільки 37 народних депутатів підтримали її, а зараз БЮТ вимагає від фракції НУ-НС 55 підписів на підтримку коаліції, щоб звинуватити фракцію у «розвалі діючої коаліції».

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що народних депутатів з фракції НУ-НС «намагаються використати як гарматне м’ясо, перетягуючи поодинці на лояльність до фракції БЮТ». Він заявив, що фракція НУ-НС з цим не погоджується і тому починає консультації з іншими фракціями щодо створення коаліції.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що фракція НУ-НС наполягатиме і на ідеологічних принципах, які має підтримати коаліція, зокрема, щодо «курсу на євроінтеграцію, статусу української мови як державної, контроль держави над газотранспортною системою».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня М.МАРТИНЕНКО заявив, що фракція НУ-НС готова до переговорів з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції. Він повідомив, що відбулися збори фракції, у яких, відповідно до протоколу, під яким стоять підписи, взяли участь 37 народних депутатів. М.МАРТИНЕНКО зазначив, що на зборах було прийнято рішення запропонувати Ю.ТИМОШЕНКО піти у відставку з посади прем’єр-міністра, а також висунути кандидатуру «від нашої фракції на посаду прем’єр-міністра України».

За його словами, якщо цього не відбудеться, то «ми готові до переговорів з Партією регіонів». Він відмовився називати конкретну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, зазначивши, що ця людина має отримати підтримку близько 60 народних депутатів від НУ-НС. На уточнююче запитання, чи є ця особа членом фракції НУ-НС, М.МАРТИНЕНКО відповів: «Ми будемо пропонувати розглядати кандидатів нашої фракції».

Разом із тим, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявив. що на засіданні НУ-НС, про яке говорив М.МАРТИНЕНКО, він „бачив не більше 33-х депутатів”.

„Я не бачу 37 голосів за утворення коаліції з Партією регіонів”, - сказав Р.ЗВАРИЧ, зазначивши, що більшість фракції узагалі „не збирається виходити з діючої коаліції, що є головною умовою для створення нової”.