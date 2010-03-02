Газпром чекає від Януковича запрошення в консорціум щодо ГТС України
14:26, 02 березня 2010Політика
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"Коли ми одержимо, тоді говоритимемо"
ВАТ "Газпром" поки що не одержувало офіційних пропозицій зі створення консорціуму для управління українською ГТС, заявив у вівторок у Парижі журналістам голова компанії Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".
«Коли ми одержимо такі пропозиції від офіційних осіб, тоді говоритимемо», - сказав О.МІЛЛЕР.
Нагадаємо, що Віктор ЯНУКОВИЧ, нині обраний на пост Президента України, під час передвиборчої кампанії заявляв про необхідність створення такого консорціуму і обіцяв у разі перемоги на виборах почати відповідні переговори з Росією.
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