Газпром чекає від Януковича запрошення в консорціум щодо ГТС України

ВАТ "Газпром" поки що не одержувало офіційних пропозицій зі створення консорціуму для управління українською ГТС, заявив у вівторок у Парижі журналістам голова компанії Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

«Коли ми одержимо такі пропозиції від офіційних осіб, тоді говоритимемо», - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, що Віктор ЯНУКОВИЧ, нині обраний на пост Президента України, під час передвиборчої кампанії заявляв про необхідність створення такого консорціуму і обіцяв у разі перемоги на виборах почати відповідні переговори з Росією.