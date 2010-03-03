Азаров образився, бо не почув у виступі Тимошенко покаяння

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ називає історичною подією сьогоднішнє рішення парламенту відправити у відставку Кабінет міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Це, на мій погляд, історична подія, оскільки з сьогоднішнього дня ця людина (Ю.ТИМОШЕНКО) вже не очолює уряд», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, дуже образливо, що Ю.ТИМОШЕНКО не усвідомила свою відповідальність за те, що відбувалося в країні.

«В її виступі не було покаяння, а сам виступ був безвідповідальний», - вважає депутат.

М.АЗАРОВ також зазначив, що дійсно розмірковує над тим, чи варто йому очолювати новий уряд. «Я сказав абсолютно відверто: я сам думаю, чи потрібне мені за такої ситуації додаткове навантаження», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.