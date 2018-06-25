Тимошенко упевнена, що врятувала країну. Вердикт ВР - відставка (фоторепортаж)

ВР відправила у відставку уряд Тимошенко. На думку багатьох експертів, саме відсутність такого рішення досі заважало регіоналам вести ефективні переговори щодо створення нової коаліції. Тож, зелене світло вже є. Юлія Володимирівна збирає прощальний кабмін. Віктор Федорович – годиною раніше – скликає до себе голів парламентських фракцій. Усіх, як ствердив регіонал Олександр Єфремов...

Доповідач з питання висловлення недовіри уряду Микола Азаров чорної фарби на змальовування провалів Тимошенко не шкодував.

...Споживчі ціни зросли в чотири рази. Мінімальні пенсія та зарплата не встигали за галопом інфляції. Борги із зарплати за два роки роботи уряду Тимошенко зросли більш, ніж удвічі. Державна фінансова політика підпорядковувалася виключно політичній кон`юнктурі. Такої прірви, як та, до якої штовхнув Україну уряд Тимошенко, країна не бачила вже 20 років. Україна за два роки втратила п`яту частину ВВП, і цей показник, заявив Азаров, «можна порівняти з війною».

«Якби у мене було б хоча б в 10 разів менш гірша ситуація, я би не чекав нікого і сам би написав заяву і пішов», - справжність цих слів Миколи Яновича можна буде перевірити незабаром (звісно, якщо він стане прем’єром, бо навіть він ще досі сумнівається, чи не “спалиться” у кріслі Тимошенко за наявних умов). Сумнівно, щоб будь-який прем’єр, хоч яким би профі той не був, зміг у 10 разів та більше поліпшити економічні показники за рік-другий.

Але зараз Азаров обурено заявив, що уряд, мовляв, «чіпляється за владу, оскільки бояться відповідальності». Та віддав належне... екс-президенту України Віктору Ющенку, який «проявив відповідальність і більшу частину бездумних рішень (уряду Тимошенко) призупинив своїми указами, «на суму понад 25 млрд. грн.».

Окрім “катастрофічного провалу” в економіці, рішень, прийнятих з “грубим порушенням Конституції України, бюджету України та інших процедур” Азаров пригадав Тимошенко й прольот «Гринджол» на «Євробаченні», й прольот олімпійців у Ванкувері...

Тимошенко всього цього не почула – вона з’явилася у сесійній залі ВР вже вже коли Азаров закінчував відповідати на запитання нардепів. У своєму звіті прем’єр була незвично короткою (попри щедро виділені їй Литвином 45 хвилин), - бо на її думку тут не було про що говорити, не було кого переконувати, тож не варто було й витрачати депутатський час. Та й сам звіт, відверто кажучи більше нагадував політичний спіч, аніж інформацію про діяльність уряду.

Наводимо виступ прем’єра повністю (за даними стенограми засідання ВР 03.03.2010 )

“Дорогі співвітчизники! Шановні народні депутати, міністри!

Сьогодні такий особливий для уряду день - ми сьогодні розглядаємо відставку уряду і, безумовно, я хочу ще раз наголосити, що це розглядається саме сьогодні якраз за моєю вимогою.

Тому, що я хочу бачити чітку ясність, як сьогодні розподіляються політичні сили в парламенті, хто на себе бере відповідальність за життя країни, і я думаю, що якраз це голосування буде дуже очевидним фактом, хто входить в коаліцію Януковича, хто з Януковичем співпрацює, і хто буде цілком і повністю відповідати за його політику.

Саме тому сьогодні цей момент істини дуже потрібен для країни. Тому що сірого немає. Це хочуть створити в Україні сіре. Є чорне і біле. Є боротьба за Україну, за її незалежність, за зміцнення її суверенітету, за зміцнення всіх її функцій, за щастя і добробут народу, а є, з іншого боку - антиукраїнська політика, яка супроводжується великою мегакорупцією.

І хочу зараз сказати, що уряд сьогодні, який присутній в ложі, готовий чітко тримати відповідь. І ви знаєте, що в такі непрості часи я як Прем’єр-міністр згадую ті етапи урядування, які я пройшла. І коли я трішечки дивлюся назад, то я розумію, що починаючи з 2000 року, а 2000 рік – це якраз, коли я перший раз прийшла віце-прем’єром в уряд, я зайшла в уряд, де було вщент зруйновано все: паливно-енергетичний комплекс, заборгованість роками перед енергетиками, атомниками, шахтарями, пенсії, заробітні плати. По дві години, по три в країні світло горіло. І я тоді дуже добре пам’ятаю, як я як Прем’єр-міністр, захищаючи країну від штучно створеної ще тим режимом кризи, захистила і дала результат. Були сплачені всі заробітні плати і пенсії. Був прибраний бартер з паливно-енергетичного комплексу, були повністю прибрані всі корупційні моделі і схеми і ми поставили чітко на ноги паливно-енергетичний комплекс, і як наслідок країну.

І саме в цей час, доля так склалася, що я опинилася в уряді і захищала країну.

Сьогодні така сама ситуація. Наша урядова команда, наша парламентська команда опинилася в розгар світової кризи на чолі уряду і, як правило, робила все, щоб уряд захистити.

І я вважаю, що головний підсумок урядування нашої команди, він в тому, що в той час, коли світова криза розривала світ, захлиснула кожну країну. Ми захистили Україну від фінансового колапсу, від руйнації ключових галузей, ми захистили Україну від повного розпаду фінансово-економічного сектору.

І при цьому ми зберегли соціальні стандарти, незважаючи на те, що більшість країн світу їх зменшувала. А крім того ми ці соціальні стандарти чітко сплатили.

Я думаю, що ви не могли не звернути увагу, що пенсії, заробітні плати, соціальні виплати все ,що країна зобов’язана була виплачувати людям – виплачувалось година в годину.

Я думаю, ви не могли не помітити, що саме за часи роботи нашого уряду в кризу ми перший раз фундаментально зміцнили енергетичну незалежність держави. Ми платили за природній газ година в годину, щомісяця, і не разу не дозволили принизити нашу країну, поставити її в незручний стан. Я думаю, що все це відбувалося у вас на очах.

І головний висновок, який я хочу зробити і з минулого урядування і з сьогоднішнього, ми зробили саме головне: ми зберегли і зміцнили незалежність нашої держави, ми зберегли і зміцнили її роботу і її служіння людям, ми зберегли і примножили все, що є нашою національною самоідентичністю, ми зміцнили все, що є сутністю життя і роботи нашої держави. І саме тому, я думаю, що такий висновок можна робити з нашого урядування у цей важкий кризовий час.

Я переконана в тому, що навіть кожна людина в державі бачила, що кризу долав уряд самотужки. Всі інші політичні сили - політичні органи влади, політичні партії, фракція, а крім того ще і державні інституції - блокували роботу уряду і робили так, щоб було в країні, чим гірше, тим краще. Але це зовсім не завадило нам захищати країну.

І сьогодні, коли ми знову опинилися в досить важкій ситуації. Важка ситуації у тому, що Янукович, який прийшов до влади разом зі своєю командою, вже з перших кроків, з перших днів свого життя і правління сповідує жорстко антиукраїнську політику. І це є не заяви його, це є дії і факти. І кожен, хто сьогодні легалізує цю роботу своїми голосами, освятить її і підтримає, буде нести солідарну відповідальність за кожен крок, який буде він робити проти України.

І тому я не хочу зараз говорити загальними фразами, я хочу сказати тільки декілька прикладів, які хочу, щоб почули зараз колеги, які сидять в парламенті. Тільки останні 3-4 дні – це навіть не тиждень, відбулося дві події.

Вперше, на чолі з Януковичем Генеральна прокурора і Служба безпеки України захопила те, що було повернуто державі нашим урядом, – це тітанову газель. У мене зараз знаходиться файл з діями і листами СБУ, Генеральної прокуратури, які зобов’язали Фонд держмайна забрати у держави у тітанову галузі і передати правій руці Януковича пану Фірташу. І можу вам сказати, що ми як країна займаємо 3 місце у світі по видобудку і переробці тітану. Для нас – це стратегія, для нас – це сила України у світі.

І коли останні три дні почалася рейдерська система узурпації стратегічної державної власності - це говорить про справжню політику.

А крім того, за останні три дні по суті через рішення і листи, через приписи і дії Генеральної прокуратури і СБУ у держави заборали стратегічне родовище природного газу „Сахалінське”, забрали у НАК „Нафтогазу” і передали найближчому оточенню Януковича.

Оце факти, факти руйнації нашої енергетичної незалежності, нашої стратегічної власності. І я думаю, що ми як уряд передамо ці факти в Національний антикорупційний комітет. Вот політика, вот реальні дії. І тому все інше – це просто банальні, пусті слова, які сьогодні говоряться з вуст Януковича та його найближчого оточення.

І тому, шановні друзі, я вважаю, що саме зараз треба говорити, що від якраз цієї людини, від пана Януковича іде загроза.

Перше. Послаблення незалежності нашої держави.

По-друге, пряма загроза територіальній цілісності нашої країни.

Пряма загроза демократії, свободі слова і стратегічній власності нашої держави.

І саме тому я хотіла б, щоб сьогодні ми усвідомили, що проти такої політики у України є захист, і захист – це об’єднана демократична команда, яка, я переконана, буде створена в цьому парламенті і яка буде захищати Україну кожного дня її життя. І можу сказати, що якщо сьогодні буде проголосована відставка уряду, в ту ж хвилину наш уряд покине свої кабінети, в ту ж хвилину наша політична сила перейде в опозицію і буде чітко в опозиції формувати об’єднану демократичну команду, буде робити все для того, щоб такі дії, про які тільки що я сказала і навела приклади, щоб вони були неможливі в нашій державі.

Я хочу, щоб зараз кожна людина, яка мене чує, знала, що ми захистимо Україну від цієї нової біде, яка прийшла, захистимо надійно. І якщо Янукович думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати в гольф і теніс, а його оточення буде розбирати втихаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершується. І він буде кожен день звітувати перед країною, перед опозицію, кожного дня ми будемо тримати руку на пульсі.

І тому сьогодні я хочу, щоб ми, якщо будемо переходити в опозицію, взяли зобов’язання перед державою, що для нас є святим: незалежність нашої держави, національна самоідентичність, для нас є надважливим захист нашої української державної єдиної мови, нашої культури, нашої чесної, правдивої історії, захист територіальної цілісності нашої держави і захист стратегічних об’єктів володіння держави, яка і складає частину і основу нашої незалежності. Я хочу, щоб ми взяли на себе це зобов’язання і захистили Україну, захистили кожну людину, тому що наша команда жила, живе і буде жити тільки однією цінністю: Україна понад усе. І саме так буде формуватися наша політика.

Зараз, я думаю, в найближчий час парламент перейде до голосування. Голосування це буде по суті момент істини, момент визначення, момент визначення позиції кожного народного депутата, кожної фракції: з Україною він чи проти України, на стороні тих сил, які бачать Україну, як наживу. Я буду і команда, яку я очолюю, там, де треба Україні захист і допомога.

І тому, завершуючи свій короткий виступ, я знаю, що немає ніякого сенсу щось більше пояснювати і давати відповіді на питання. Тому що в цьому залі вже всі визначилися, і ніякі відповіді на питання нікого ні в чому не переконають. І тому не треба витрачати, в прямому змісті цього слова, дорогий час народних депутатів, а треба просто визначитися і поставити питання на голосування. Дякую за увагу! Слава Україні!»

На цьому “момент істини для країни” у виконанні Юлії Володимирівни закінчився, й Верховна Рада влаштувала їй власну версію “судного дня”. 243 голоси були віддані за відставку Тимошенко та її кабміну. Причому, з числа бютівців “за” голосували аж 7 нардепів: Віталій Барвіненко, Геннадій Задирко, Володимир Каплієнко, Олег Черпіцький, Ігор Савченко, Юрій Полунєєв та Григорій Омельченко.

“Зрадили” колишню (зі вчорашнього дня) союзницю й 15 нунсівців: Віктор Шемчук, Віктор Тополов, Іван Плющ, Михайло Полянчич, Олександр Слободян, Володимир Поляченко, Василь Петьовка, Леся Оробець, Ігор Палиця, Ігор Кріль, Олександр Клименко, Давид Жванія, Станіслав Довгий, Юрій Бут, Сергій Василенко. Та 19 з 20 членів блоку Литвина. Не голосував лише сам спікер ВР.

Яму Тимошенко допомогли викопати також троє позафракційних депутатів - Василь Кисельов, Інна Богословська та Ігор Рибаков. Тарас Чорновіл утримався.

Нардепи від Партії регіонів і КПУ, зрозуміло, голосували за відставку Тимошенко у повному складі.