Костенко: можна купувати газ по $230 і бути від того щасливими

Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО переконаний, що вступ до НАТО дозволить Україні «політично від’єднатися від Росії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

За його словами, це відповідає українським інтересам. «Чому сьогодні Росія ставить будь-який український уряд на коліна так званими дешевими енергоносіями? Якби Україна від Росії за світовими цінами брала за транзит всього того, що йде територією України, починаючи від газу, електроенергії, всіх транспортних шляхів, якби брала за світовими цінами орендну плату за Чорноморський флот, то ми б купували газ по 230 доларів у Росії, і від цього всі були щасливі», - зауважив лідер УНП.

На його думку, «НАТО дозволить нам, нарешті, політично від’єднатися від Росії, чого ми не зробили за 15 років незалежності”. На переконання Ю.КОСТЕНКА, “НАТО гарантує територіальну цілісність України, НАТО дає нам можливості отримати додаткові економічні вигоди через продаж своєї військової продукції. У Чехії і в Польщі в 10 разів зросли замовлення для військових комплексів після набуття статусу членства в НАТО цими країнами”.

За словами лідера УНП, «зовнішньоєвропейський пріоритет у державній політиці є національним вектором, як національна ідея, як національна ідеологія».