Ющенко вважає, що Янукович кинув виклик мільйонам українців

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінює дане в Москві главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ зобов’язання переглянути рішення про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері і Романові Шухевичу як поступку національними інтересами.

Про це повідомляє сайт “Нашої України”.

«Розвиток українсько-російських відносин на засадах взаємної поваги і партнерства є пріоритетом зовнішньої політики України. Проте перший офіційний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Москви не продемонстрував кроків до розв’язання ключових проблем двосторонніх відносин. Натомість його результати посилили у суспільстві тривогу – чи не приховує гасло про «поворот» в українсько-російських взаєминах односторонніх поступок всупереч національним інтересам України», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив: «Російська сторона не подала будь-яких сигналів щодо перегляду кабальних для України газових контрактів, щодо реалізації важливих економічних проектів, з облаштування спільного кордону, без якого неможливий безвізовий режим з Євросоюзом. Москва продовжує демонструвати жорстку і послідовну політику, добиваючись зміни зовнішнього і внутрішнього курсу України з метою підпорядкування українських національних інтересів російським».

«Для цього використовуються економічні інструменти у вигляді втягування у митний союз, військові – відмова від виведення Чорноморського флоту РФ з української території. Але в останні роки посилилось і пряме втручання у внутрішні справи України під гаслами «захисту прав російськомовних громадян» та «недопущення переписування історії». На жаль, Президент України В.ЯНУКОВИЧ не зміг нічого протиставити такій політиці російської сторони», - констатував В.ЮЩЕНКО.

«Знаковою поступкою національними інтересами є публічне зобов’язання напередодні святкування 65-ї річниці Перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні переглянути рішення про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері і Роману Шухевичу», - підкреслив лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив: «Для мільйонів громадян України Степан Бандера і Роман Шухевич були і залишаються національними героями, незважаючи на всі зусилля радянської пропаганди. Вони були лідерами збройної боротьби за незалежність, що розгорнулася в ході Другої світової війни. Їх тривалий опір гітлерівському і сталінському режимам спирався на широку народну підтримку у багатьох регіонах України. І в наш час незалежність залишається високою цінністю для українського суспільства. Не випадково, саме Степан Бандера увійшов до першої трійки у всенародному рейтингу «Великих Українців».

«Спроба перегляду рішення української держави про вшанування цих героїв – це виклик мільйонам її громадян – усім хто, сповідує ідеали незалежної демократичної європейської України», - вважає В.ЮЩЕНКО.

«Слабка, розділена Україна вигідна деяким політикам і ззовні і всередині. Але українським громадянам потрібна вільна, сильна і справедлива Україна. Потрібна держава, що чує їх сподівання, а не бажання закордонних політиків. За неї вони голосують на всіх виборах і сподіваються від глави держави розуміння своєї відповідальності перед нацією», - додав він.

«Обов’язок влади – продемонструвати твердість у відстоюванні національних інтересів. Найперший серед них – збереження і зміцнення єдності країни навколо її європейського вибору, подолання політичної і економічної кризи. Україна вимагає від глави держави такого розуміння і виконання свого обов’язку», - підсумував В.ЮЩЕНКО.