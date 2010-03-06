Громадські організації вимагатимуть від ВР призначити місцеві вибори на 27 червня

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», народний рух «Третя Республіка», громадянський рух «Справжні кияни», громадська організація «Сила Києва» 9 березня з 8.30 проведуть пікетування Погоджувальної ради Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 18/2 і вул. М. Грушевського, 5) з вимогою призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року.

Активісти громадянських рухів ставлять за мету домогтися рішення Погоджувальної ради про включення проекту постанови(реєстр. № 6077), поданої 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ, до порядку денного ВР на поточному пленарному тижні.

Активісти громадських організацій виступлять під гаслами: «ДАЙОШ місцеві перевибори 27 червня 2010 року!!!», «Мерів-корупціонерів і депутатів-мародерів – ГЕТЬ!!!», «Скасування місцевих виборів – консервування зла і стабілізація беззаконня», «Узурпатори – скасувальники виборів – NO PASARAN!», «Скасування місцевих виборів – цинічне знущання над демократією», «Не допустимо передачі депутатських мандатів у спадщину!».

«Форум порятунку Києва», «Третя Республіка», «Справжні кияни», «Сила Києва» рішуче засуджують постанову Верховної Ради України № 1889 - VI про скасування місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, яку вважають «цинічним знущанням над демократією», оскільки в статті 141 Конституції України вказано, що сільські, селищні і міські голови обираються строком на чотири роки. При цьому останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати приступили до своїх обов’язків у квітні 2006 року. Отже, навіть призначення дати виборів на 30 травня 2010 року неконституційним шляхом подовжує їхні повноваження на декілька місяців.

«Постанова, прийнята за ініціативою Юрія КАРМАЗІНА, створює загрозливу ситуацію: керуючись тим, що немає бюджету, можна відміняти будь-які вибори (у тому числі президентські, парламентські). Отже, будь-який демократичний процес можна згорнути як такий. Можна навмисно не приймати бюджет, щоб не проводити вибори. А якщо не приймається бюджет, то люди не мають шансів вигнати тих, хто цей бюджет не приймає. Такий замкнутий круг. Тому зараз важливо дати жорстку відсіч узурпаторам влади, щоб не повадно було», – підкреслює один із організаторів пікетування – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Форум порятунку Києва», «Третя Республіка», «Справжні кияни», «Сила Києва» закликають «здорові сили суспільства» підняти всеукраїнський громадський опір і не відступати до тих пір, доки не буде визначено найближчу дату чергових виборів у місцеві органи влади.

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