Суд зобов’язав Симоненка з трибуни ВР вибачитися за брехню про Шухевича

Позов дітей Головного командира УПА Романа Шухевича до першого секретаря ЦК КПУ Петра СИМОНЕНКА задоволено. Про це повідомляє у своєму блозі Мойсей ФІШБЕЙН- визначний український поет і перекладач.

Як передає “Львівський портал”, М.ФІШБЕЙН повідомляє, що 14 січня цього року Печерський районний суд Києва задовольнив позов дітей Р.Шухевича до очільника КПУ щодо поширеної ним у 2007 році неправдивої інформації про те, нібито Гітлер вручив Р.Шухевичу дві німецькі нагороди – «Залізні хрести». Таку заяву П.СИМОНЕНКО зробив з трибуни парламенту.

Однак під час судового розгляду ні він, ні його представники не змогли навести ніяких доказів того, що така подія справді була.

Відтак суд вирішив: «Зобов’язати СИМОНЕНКА Петра Миколайовича на найближчому з моменту набрання законної сили рішення суду пленарному засіданні Верховної Ради України спростувати поширену ним недостовірну інформацію про Романа Шухевича».

У повідомленні М.ФІШБЕЙНА вказано, що відповідач не оскаржив рішення суду, відтак воно набуло законної сили і на найближчому пленарному засіданні П.СИМОНЕНКО мав би спростувати свій виступ майже трирічної давнини.