У ПР повідомили, коли оголосять про створення нової коаліції

Про створення нової коаліції буде оголошено тільки після того, як Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише зміни до Регламенту Верховної Ради і вони наберуть чинності

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав народний депутат, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, на даний час немає будь-яких підстав, аби глава держави не підписав цей документ.

«Я не бачу необхідності поспішати до такого ступеню і створювати коаліцію, поки не вступив у силу закон. Логічно було б дочекатися підпису Президента. І після цього ми оголосимо про створення коаліції», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що фракція Партії регіонів звернеться до Конституційного Суду з приводу тлумачення норм даного закону, аби «усе було в рамках Конституції».

При цьому, за його словами, таке подання від Партії регіонів буде спрямоване до КС у тому випадку, якщо цього не зробить БЮТ.

О.ЄФРЕМОВ не став прогнозувати, скільки часу займе підписання документу Президентом і набуття ним чинності. «Це може зайняти від двох годин до 15 днів», - додав він.