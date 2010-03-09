Незадоволеним урізаною премією Герман нагадала про скромність Шевченка

В Адміністрації Президента України наголошують, що у кризовий час сума в 130 тис. грн. для Шевченківської премії є абсолютно нормальною.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник глави АП Ганна ГЕРМАН сказала журналістам, що Шевченківський комітет просив збільшити суму премії до 200 тис. грн., але у кризовий час в Адміністрації Президента вважають, що 130 тис. грн. є нормальною сумою.

Вона наголосила, що коштів було виділено стільки, скільки їх було на рахунках Шевченківського фонду.

«Сам Шевченко жив скромно, жив у потребі, і для того, щоб його викупити з кріпацтва, російською інтелігенцією було зібрано 2,5 тисячі рублів», - сказала Г.ГЕРМАН.

Водночас вона пообіцяла, що розмір премії буде збільшено, якщо економічна ситуація в країні поліпшиться.

Взагалі, за словами Г.ГЕРМАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ буде змінювати нагородну політику, зокрема, думатиме над тим, щоб змінити концепцію нагородження Шевченківською премією. За її словами, потрібно піднімати престиж цієї премії та підвищувати її авторитет, який останніми роками був девальвований.

Як повідомлялось, голова Шевченківського комітету Микола ЖУЛИНСЬКИЙ в інтерв’ю радіо “Свобода” заявив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ скоротив розмір Шевченківської премії на 40 тис. грн. «Розмір премії визначений в Указі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, це 130 тисяч гривень. Хоча минулого року ця сума була 170 тисяч гривень. Безперечно, це мені дуже прикро. Адже ми, щоб хоч трохи підняти не тільки престиж премії, а й її фінансовий еквівалент, просили її збільшити до 200 тисяч гривень», – сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Сьогодні відбудеться вручення Шевченківської премії. Вперше урочиста церемонія вручення відбудеться не в Національній опері України, а на Чернечій горі у Каневі, де похований Кобзар. Так вирішив новий Президент В.ЯНУКОВИЧ, відзначає радіо “Свобода”.