Людина Ющенка розвінчала «політичний міф» про газові контракти

Колишній представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що заява екс-голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ про те, що дії колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА завадили укладанню газових контрактів наприкінці 2008 року не відповідає дійсності і є «політичним міфом».

Про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив в інтерв’ю УНІАН.

«Ця інформація не відповідає дійсності і схожа, скоріше, на політичну міфологію, в яку, на жаль, втягнувся колишній керівник "Нафтогазу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що неодноразово відзначав О.ДУБИНУ як високопрофесійного менеджера, людину чесну, яка має державницьку позицію, тому не може повірити, що він з власної волі міг би обмовляти В.ЮЩЕНКА.

«Я не можу повірити, що цей позитивний чоловік з власної волі дозволив собі пост-фактум обмовляти президента в тому, чого насправді не було… Якщо хтось і «грає» довкола «РосУкрЕнерго» (як каже О.ДУБИНА), то це був не президент, а скоріше глава уряду і керівництво «Нафтогазу», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що наприкінці грудня 2008 року особисто був учасником наради, на якій, В.ЮЩЕНКО підтримав погоджений “Нафтогазом” і «Газпромом» не “ідеальний, але «взаємоприйнятний" проект контракту, в якому на 2009 рік було передбачено ціну на газ 250 доларів, а транзитну ставку – 1,8 долара США.

«Однак згаданий проект не був підписаний. Натомість, за письмовою вказівкою прем’єр-міністра, 19 січня 2009 року було підписано контракт з базовою ціною 450 доларів США при транзитній ставці 1,7, якого президент В.ЮЩЕНКО не бачив ні до підписання, ані тривалий час після підписання.

Важко зрозуміти теперішню логіку претензій О.ДУБИНИ до В.ЮЩЕНКА, замовчуючи те, що в супереч своїй же волі, він змушений був підписати контракти на виконання прямого письмового розпорядження глави уряду Ю.ТИМОШЕНКО», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, екс-керівник НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА в інтерв’ю “Дзеркалу тижня” заявив, що проблеми з підписанням газових контрактів наприкінці 2008 року виникли через тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА і керівництво компанії “РосУкрЕнерго”.

Повністю інтерв’ю на сайті “УНІАН-економіка”