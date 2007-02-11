Литвин про шкоду від урядової більшості, двопартійності та загадкових мішків

В Україні існує тривожна тенденція до руйнації парламентаризму, що мав би стати місцем загальноукраїнського діалогу. Про це заявив в інтерв’ю тижневику «Главред», яке буде опубліковане у понеділок, екс-голова Верховної Ради, лідер Народної партії України Володимир ЛИТВИН.

За словами політика, «сьогодні такого діалогу немає. Одні інших не чують, бо є стабільна більшість у 245–250 голосів, яка приймає потрібні рішення». «Це може призвести до того, що нам доведеться понижувати планку суспільного розвитку. Оскільки для уряду завжди комфортніше приймати ті рішення, які можна виконати та про які не треба думати «на виріст». Але це буде такий собі вигаданий комфорт, коли ми розвиватимемося, виходячи з того, що в нас залишиться після розтягнення країни олігархами», - зазначив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання щодо можливості створення в найближчі роки умов для двопартійної системи, він висловив сумнів: «Сумнівно. Це сьогодні нав’язують штучно. Політтехнологи, політологи, якщо вони не задіяні десь на виборах в інших країнах, намагаються намалювати собі багато схем. Саме до таких я би зарахував ідею вибудови двопартійної системи. Вона аж ніяк не буде двопартійною».

На думку В.ЛИТВИНА, «ті політичні партії, які активно підтримуватимуть цей документ, проголосують проти себе.»

Екс-голова Верховної Ради виступає також за «цивілізований виборчий закон, коли в нашій країні буде 450 округів, щоб партія в кожному окрузі висувала свого кандидата». «Вважаю, ми приречені прийти до такої системи, тому що люди не хочуть і не будуть більше купувати невідомо що в мішку, як сталося в Києві», - заявив В.ЛИТВИН.