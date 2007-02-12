Турки незаконно зайшли в румунські води під українським прапором

Затримана вчора у Чорному морі українськими морськими прикордонниками турецька риболовецька шхуна вчора пізно ввечері під конвоєм була доставлена у Севастополь.

За повідомленням радіо Військово-Морських Сил України „Бриз”, у неділю корабель морської охорони державної прикордонної служби України „Григорій Гнатенко” затримав турецьку риболовецьку шхуну „Е.Огуларі”, екіпаж якої здійснював несанкціонований вилов морепродуктів у виключній (морській) економічній зоні Румунії. Водночас на судні „Е.Огуларі” було незаконно піднято український прапор.

За словами заступника начальника Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби з питань морської охорони капітана першого рангу Олександра СІЗОНОВА, 10 лютого від прикордонної служби Румунії надійшло повідомлення про незаконні дії турецьких рибалок у виключній (морській) економічній зоні Румунії. За допомогою українського літака АН-26 було визначено точне місцезнаходження судна-порушника і скоординовано дії екіпажу прикордонного корабля „Григорій Гнатенко”, який безпосередньо і здійснив затримання шхуни приблизно у 40 милях від територіальних вод України.

Близько 22.00 у неділю судно, приписане до порту Стамбул, разом з 9-ма рибалками було доставлене у Камишову бухту Севастополя для більш детального догляду та проведення розслідування, за результатами якого буде прийняте відповідне рішення.