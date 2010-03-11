Литвин отримав від БЮТ пропозицію, яка «підкуповує своєю новизною»
12:38, 11 березня 2010Політика
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У відповідь попросив "не будити звіра"
|Олег Ляшко
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО.
Він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО, так само як і В.ЛИТВИН, були висунуті на посади демократичною коаліцією.
“Яке ви маєте право, розваливши демократичну коаліцію, продовжувати перебувати на посаді?”, - звернувся він до В.ЛИТВИНА.
В свою чергу В.ЛИТВИН зауважив, що ця пропозиція “підкуповує своєю новизною” та попросив "не будити звіра".
Він зауважив, що за його призначення головою ВР проголосували менше 190 народних депутатів від коаліції.
В той же час В.ЛИТВИН наголосив, якщо представники БЮТ так вважають, то вони можуть внести відповідний проект постанови про його звільнення.
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