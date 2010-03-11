Литвин отримав від БЮТ пропозицію, яка «підкуповує своєю новизною»

Члени фракції БЮТ вимагають від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА одночасно з питанням про відставку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО поставити і питання щодо зняття його з посади голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО.

Він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО, так само як і В.ЛИТВИН, були висунуті на посади демократичною коаліцією.

“Яке ви маєте право, розваливши демократичну коаліцію, продовжувати перебувати на посаді?”, - звернувся він до В.ЛИТВИНА.

В свою чергу В.ЛИТВИН зауважив, що ця пропозиція “підкуповує своєю новизною” та попросив "не будити звіра".

Він зауважив, що за його призначення головою ВР проголосували менше 190 народних депутатів від коаліції.

В той же час В.ЛИТВИН наголосив, якщо представники БЮТ так вважають, то вони можуть внести відповідний проект постанови про його звільнення.